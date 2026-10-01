La UBA quedó en el puesto 10 del ranking QS.

La Universidad de Buenos Aires volvió a ubicarse entre las 10 mejores universidades de América Latina y el Caribe , según el último informe de QS World University Rankings 2027. Sin embargo, el sistema educativo argentino registró un marcado retroceso respecto al relevamiento previo.

Dentro de las universidades argentinas que ya formaban parte del informe de QS (Quacquarelli Symonds), 17 bajaron de posición, el mayor registro del ranking. Asimismo, ocho mejoraron y otras 20 se mantuvieron en la misma línea.

No obstante, los resultados del informe reflejaron una caída generalizada del sistema universitario argentino en comparación con otras instituciones latinoamericanas. Según detalló QS, esto se debe, en parte, al “impacto de las continuas restricciones financieras”.

La UBA, entre las diez mejores universidades de Latinoamérica

El informe de QS World University Rankings 2027 posicionó a la Universidad de Buenos Aires el décimo puesto en el orden regional, por detrás de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México).

El ranking fue sobre universidades de América Latina y el Caribe. UBA

Por su parte, Argentina cuenta con 46 universidades dentro del ranking y es el cuarto país con mayor representación académica. El relevamiento incluye a 517 centros académicos, pertenecientes a 27 países de América Latina y el Caribe.

Al igual que en el último ranking realizado, la UBA se mantuvo en el décimo puesto y es la universidad mejor ubicada del país. En tanto, la Universidad de La Plata se mantuvo en el puesto 21 y la Universidad Austral mantuvo el vigésimo quinto escalón.

Cómo quedaron las otras universidades argentinas en el ranking

Uno de los crecimientos más importantes fue el de la Universidad Nacional de Córdoba, que ingresó al Top 30 tras avanzar del puesto 33 al 30.

En este sentido, la Universidad de San Andrés (UdeSA) también registró una fuerte suba, al pasar del lugar 51 al 44, mientras que la UNSAM (Universidad de San Martín) logró su mejor posición histórica en esta clasificación, al dejar atrás el puesto 102 y establecerse en el 94.

Entre las instituciones educativas que retrocedieron en el ranking, la Universidad Torcuato Di Tella retrocedió del puesto 48 al 65. En tanto, la Universidad Nacional de Rosario bajó del lugar 62 al 72, mientras que la Universidad Nacional del Litoral pasó del 87 al 100.