En esta noticia Cristina, Kicillof y la pelea que debe resolver el gobernador bonaerense

El consultor político Jorge Giacobbe participó de Sin Manual, en El Cronista Stream, donde analizó la coyuntura del Gobierno de Javier Milei y advirtió sobre la dureza del proceso económico de largo plazo, una postura que, a su juicio, puede traer consecuencias hacia 2027. Sostuvo además que Axel Kicillof debe desplazar a Cristina Kirchner frente a la conducción del kirchnerismo.

Sobre el impacto de la recuperación económica, Giacobbe compartió datos de su consultora y precisó que solo un 17% de la población manifiesta estar sintiéndose mejor. “Hay por lo menos el doble de personas que creen que otros están empezando a sentirme mejor, pero ellos no. Ahí hay una posición de tensión”, señaló.

El especialista sostuvo que la sociedad empieza a entrar en crisis cuando el dolor acumulado supera su límite tolerable al ajuste. “Hay una parte que está resistiendo al tratamiento, otra que ya se siente mejor y una parte enorme que que le empiezan a temblar las piernas (...) Ahora bien, el traumatólogo les va a tener que decir que faltan 48 sesiones más (en alusión a cuatro años)”, graficó.

De cara al escenario electoral, Giacobbe planteó qué debería hacer el Ejecutivo para contener el descontento. Según su mirada, la prioridad debe asentarse en el tratamiento del plano emocional y la comunicación política.

“Tratas de resignificar el esfuerzo, de alentarlo un poco y aflojarle el dolor. Hay que decirles: ´Podemos negociar una pequeña partecita, pero el tratamiento es este´. Es tratar de empujar la frontera del dolor del otro hacia adelante", precisó.

En ese sentido, el analista criticó que Milei califique de “cobarde” a quienes padecen la situación económica o les recriminen que “el dolor no existe”. “No podés inhabilitar lo que el otro te está reclamando, justa o injustamente”, subrayó.

Cristina, Kicillof y la pelea que debe resolver el gobernador bonaerense

En otro tramo de la charla, Giacobbe trazó un diagnóstico sobre la reconfiguración del poder dentro del kirchnerismo, disputado por Cristina Kirchner y Axel Kicillof. El analista señaló que, para consolidarse como el nuevo referente indiscutible, Kicillof necesita enfrentarse simbólicamente a la expresidenta mediante un proceso de transición.

“Para que Kicillof pueda ocupar el lugar del líder, tiene que ´matar al padre (Cristina Kirchner)´, en términos freudianos", subrayó el experto.

Según el especialista, esta transición requiere cumplir tres fases. “El hijo se tiene que animar a enfrentar al padre”, afirmó, algo que calificó como inusual en la política actual ante la falta de carácter en las segundas y terceras líneas.

La segunda etapa, mencionó, comprende un combate guiado por la conducción. “El padre tiene que habilitar la pelea con el hijo para que el hijo se suba al ring con Tyson y el padre le enseñe la pelea. ”, remarcó.

Finalmente, la tercera fase requiere el retiro del conductor. “Los hijos no matan a los padres. Los padres nos hacemos los muertitos. Hay un momento donde lo ves desarrollado y le decís ´me ganaste, sos mejor que yo´“, sentenció.