En esta noticia La carrera que buscan todas las empresas y permite encontrar trabajo solo estudiando durante 2 años

La Universidad de Buenos Aires tiene en su oferta académica de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones. Se trata de un programa de 13 materias diseñado para abastecer la demanda urgente de profesionales de Big Data e Inteligencia Artificial, combinando flexibilidad híbrida (clases virtuales y encuentros presenciales) y gratuidad completa en una carga total de 1.420 horas.

A diferencia de las licenciaturas históricas de la casa de altos estudios, la carrera simplificó el tramo de ingreso: el filtro del Ciclo Básico Común quedó reducido a solo tres asignaturas (Análisis Matemático, Álgebra y Trabajo y Sociedad). Esto permite que los estudiantes comiencen a trabajar desde el primer año con programación y lógica cuantitativa .

La carrera que buscan todas las empresas y permite encontrar trabajo solo estudiando durante 2 años

A partir del segundo cuatrimestre, la cursada aborda Estadística, Sistemas de Información Digitales y un taller intensivo del lenguaje de programación Python, sumado al manejo de bases de datos relacionales mediante SQL. El tramo avanzado incluye asignaturas clave para el sector corporativo como Business Intelligence, procesamiento de datos no estructurados e implementación de modelos de Inteligencia Artificial. Para graduarse, el quinto cuatrimestre exige realizar prácticas profesionalizantes en empresas privadas o dependencias estatales, garantizando experiencia de campo antes de recibir el título.

Ciencia de datos y programación son dos de los skills que más buscan las empresas. Mikhail Nilov/Pexels

Sueldos de ingreso y proyección profesional

La elección de esta orientación responde al atractivo financiero que ostenta el mercado tecnológico frente a otros sectores tradicionales . Según los últimos informes de remuneraciones de la industria de sistemas, las escalas para quienes trabajan en el área de datos en Argentina se estructuran en los siguientes rangos:

Nivel Junior (0 a 2 años de experiencia): Sueldos iniciales que parten entre los $1.500.000 y $1.800.000 brutos mensuales.

Nivel Semi-Senior (2 a 5 años): Ingresos medios que oscilan entre los $2.500.000 y $4.000.000 mensuales.

Nivel Senior y Especialistas en IA: Remuneraciones por encima de los $5.000.000 brutos o contratos para el exterior que parten de los USD 2.500.

Los datos surgen de un relevamiento de Sysarmy.