LeBron James, jugador profesional de la NBA a los 41 años: “El 99% de tu recuperación es el sueño”.

LeBron James, uno de los basquetbolistas más importantes de la historia de la NBA, se mantiene vigente a los 41 años en el deporte y ahora, con su nuevo equipo, los Philadelphia 76ers. Si bien su edad sorprende, cuando el estadounidense explica toda la rutina que lleva adelante para cuidar su salud fuera del campo de juego, todo tiene lógica.

Todo esto lo contó en su podcast Mind the Game (Cuidado con el juego), junto al exbasquetbolista y entrenador Steve Nash, donde abordan todos los aspectos de un jugador profesional, sobre todo el estilo de vida que debe mantener para destacarse en la liga más competitiva de este deporte, como lo es la NBA.

Una de las declaraciones que más llamó la atención, pero que explica el éxito de James, es tomar la recuperación como estilo de vida.

LeBron James, jugador profesional de la NBA a los 41 años: “El 99% de tu recuperación es el sueño”. Instagram / kingjames

LeBron James y la recuperación como estilo de vida

En el episodio 2 de Mind the Game, James y Nash dialogaron sobre el proceso de recuperación y el aprovechamiento que debe tener cada atleta fuera de los entrenamientos y los partidos.

James contó que a lo largo de sus años aprendió distintos métodos para cuidar su cuerpo jugando para Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers. No solo basta con tener talento para jugar, entrenar bien y llevar una dieta saludable, sino que también es vital la recuperación y el buen descanso.

“El 99% de tu recuperación es el sueño. Es, por mucho, lo más importante” indicó en un momento del podcast. No obstante, también le dio importancia a aprovechar todos los recursos que le dan los equipos a los jugadores: “Me enamoré de la cámara hiperbárica, los baños de contraste, la crioterapia y los masajes... esas cosas son parte de mi vida ahora”.

En este marco, el basquetbolista subrayó que es importante la disciplina y la mentalidad a lo largo de la carrera porque si bien muchos atletas de alto rendimiento tienen la tecnología disponible, no todos la utilizan a su favor.

Además de su entrenamiento estricto, contó que su mentalidad es importante a la hora de afrontar un partido. Lo curioso es que llega cinco horas antes de los encuentros para completar su preparación física, técnica y mental de cara al pitido inicial.

LeBron James invita a enamorarse del proceso

El básquetbolista, que se consagró cuatro veces campeón de la NBA y logró el premio MVP de las Finales de la NBA, contó que su verdadero éxito no está en los resultados, sino en el trabajo diario.

“Cuando me enamoré del proceso, las recompensas llegaron al final del túnel. Nunca fue al revés. Nunca fueron las recompensas al final y luego preocuparme por el proceso”, relató.

LeBron James, jugador profesional de la NBA a los 41 años: “El 99% de tu recuperación es el sueño”. Instagram / kingjames

Steve Nash, en tanto, coincidió con su postura y agregó que la grandeza no depende solo de los dones naturales que tiene un atleta, sino de todo el trabajo que hay detrás y de mantener una mentalidad de competitividad y crecimiento incluso tras 22 años de carrera.

Asimismo, James recalcó: “En orden de cumplir con mi compromiso y mis dones, y cumplir con lo que creo que puedo llegar a ser, tengo que ser capaz de aprovechar el proceso y concentrarme en eso”.

Las palabras de un basquetbolista que sigue vigente a los 41 años son inspiradoras para los nuevos atletas e incluso para personas que quieren llevar adelante una vida sana. No importa la edad; lo realmente importante es la mentalidad para llevar buenos hábitos saludables todos los días y “enamorarse del proceso” para llegar a tener grandes resultados.