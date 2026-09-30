La Federación Mexicana de Fútbol avanza en la modernización de sus selecciones masculina y femenina con un sistema de inteligencia futbolística. La iniciativa incorpora datos al entrenamiento y a la gestión deportiva para mejorar el rendimiento y respaldar las decisiones estratégicas.

Inteligencia futbolística: un cambio necesario

El acuerdo, impulsado por el Centro de Innovación y Tecnología (CITEC) de la Federación, busca integrar datos e inteligencia artificial al análisis de partidos y entrenamientos. La colaboración abarca a los equipos masculinos y femeninos y apunta a fortalecer su competitividad nacional e internacional con información disponible antes, durante y después de cada encuentro.

Este cambio relevante se enmarca dentro de una tendencia más amplia en el mundo del deporte, donde el uso de datos y tecnologías avanzadas está revolucionando cómo se entienden y administran las prácticas deportivas. La intención es clara: utilizar la inteligencia artificial para crear un enfoque más estructurado y efectivo en el desarrollo de las selecciones nacionales.

Foto: creada con IA por El Cronista.

Un sistema diseñado por expertos

La Federación Mexicana de Fútbol eligió a Sportian, la división de tecnología deportiva de Globant y LALIGA, para desplegar Sportian Performance. La selección masculina ya utilizó la plataforma durante el verano de 2026 con el cuerpo técnico de Javier Aguirre; el siguiente paso será implementarla también en la selección femenina y extenderla a las competencias nacionales.

El novedoso sistema no solo busca resolver el problema de la falta de análisis en tiempo real de los partidos, sino que también enfrenta el desafío de integrar múltiples fuentes de datos. Esto brindará a los entrenadores una visión integral de sus jugadores, facilitando la planificación táctica y la preparación física, esenciales para el éxito en competencias internacionales.

Impacto y proyección en el deporte mexicano

La implementación de este sistema promete generar un impacto significativo en el nivel de competitividad del fútbol mexicano. Con un enfoque basado en datos, se anticipa que los equipos podrán identificar debilidades y fortalezas, mejorando así su desempeño general. La idea es que, a medida que se incorporen estas tecnologías, México pueda posicionarse como un referente en la formación de futbolistas a nivel mundial.

En un contexto donde la transformación digital y el uso de la inteligencia artificial están revolucionando diversas industrias, el fútbol no es la excepción. La adopción de herramientas tecnológicas en la gestión futbolística refleja una tendencia destinada a evolucionar todas las áreas de un deporte que, en sus niveles más altos, busca ser cada vez más competitivo y profesional.

Foto: Sportian, Globant.

Conclusiones sobre el futuro del fútbol mexicano

La incorporación de un sistema de inteligencia futbolística a las selecciones nacionales de México representa un hito en el desarrollo del deporte en el país. Este enfoque no solo aborda problemas actuales en la gestión y el rendimiento, sino que también establece un camino hacia una nueva era de profesionalismo y competitividad en el fútbol mexicano. Mientras esta tendencia se asiente, se espera que otros países sigan su ejemplo, iniciando así una revolución en la forma de vivir y entender el fútbol.

“Con el lanzamiento de Sportian Performance, la FMF está construyendo el ecosistema de inteligencia futbolística más avanzado, inaugurando una nueva era de soluciones impulsadas por agentes de IA y datos, diseñadas para generar una ventaja competitiva sostenible. Esta plataforma proporcionará a clubes y entrenadores herramientas de vanguardia para monitorear el rendimiento, optimizar la planificación y tomar decisiones en tiempo real con mayor precisión y conocimiento”, afirmó Luis Ureta, CEO de Sportian.