El dólar oficial hoy jueves 1 de octubre cotiza a $ 1490 para la compra y $ 1540 para la venta en las pantallas del Banco Nación, en la cuarta rueda de la semana.

Por su parte, la divisa cerró septiembre con un incremento de $ 10 respecto de la cotización con la que arrancó el mes ($ 1530). En tanto, se ubica $ 60 por encima del valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

Por su parte, el dólar mayorista se ubica a $ 1536,90 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1919,40.

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante octubre los topes se actualizan teniendo en cuenta el 1,7% correspondiente al dato del IPC de agosto.

En tanto, tras romper la barrera de los $ 2000 la semana pasada, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo cotiza a $ 2002 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar blue hoy jueves 1 de octubre se ofrece a $ 1540 para la compra y $ 1560 para la venta.

El paralelo cerró septiembre con una suba de $ 5 respecto al valor al que concluyó agosto ($ 1555). Además, se ubica $ 30 por encima del valor con el que arrancó 2026 ($ 1530 para la venta).

La brecha entre el blue y el oficial es de 1,29%.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre de 2025. Este miércoles la entidad compró $ 160 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En el mes compró u$s 473 millones.

En total, las reservas internacionales totales se ubican en u$s 46.090 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy jueves 1 de octubre

El dólar oficial hoy jueves 1 de octubre cotiza a $ 1540 para la venta. Banco por banco, los precios son: