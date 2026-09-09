Hay algo en Albert Pla que resulta difícil de explicar antes de verlo. Una figura desgarbada, nariz puntiaguda, una mirada que parece estar siempre a punto de descubrir algo que los demás todavía no vieron. Y después está el escenario: Pla aparece, toma una canción, una guitarra, una idea o cualquier cosa que tenga a mano y empieza a convertirla en otra cosa.

No es solamente cantar. Es actuar, moverse, provocar, desconcertar. La voz como cascada, carrasposa, sus glosas en forma de susurros, invitar a aguzar el oido, el clima intimista penetra en cada rincon de donde sea que cante. A veces parece un músico que decidió convertirse en personaje; otras, un actor que encontró en las canciones la mejor manera de contar sus historias. Y cuando la música empieza, todo puede cambiar de forma.

El artista catalán volverá a Buenos Aires el miércoles 30 de septiembre a las 21 para presentarse en Niceto Club, donde llegará con “Rumbagenarios”, acompañado por The Surprise Band.

Albert Pla en Niceto: cuándo y dónde es “Rumbagenarios”

El show será el miércoles 30 de septiembre a las 21 en Niceto Club, en Buenos Aires. Las entradas se encuentran a la venta para la presentación.

“Rumbagenarios” nació como espectáculo en Madrid en enero de 2024 y propone una combinación de música, teatro y puesta audiovisual. La propuesta reúne rumba, coreografías, proyecciones y electrónica, con una banda que le permite a Pla ampliar todavía más el territorio de sus canciones.

La idea de un Albert Pla instalado en un formato tradicional de recital queda, de entrada, bastante lejos de lo que propone el espectáculo. El propio recorrido del artista explica por qué.

Música, teatro, humor y una puesta donde todo puede pasar

Desde sus primeros shows, Pla construyó una relación particular con el escenario. La música nunca apareció completamente separada de la puesta en escena y, desde la década de los 80, su público quedó asociado no solo a sus canciones sino también a la manera en que las llevaba al escenario.

En “Rumbagenarios”, esa característica vuelve a ocupar el centro. Pla recorre canciones de distintas etapas de su carrera mientras la música se cruza con las coreografías, las imágenes, la electrónica y el trabajo de los músicos que lo acompañan.

Cesc Maymo

La formación está integrada por Diego Cortés, histórico guitarrista que aporta la fuerza de la rumba flamenca; Judit Farrés, a cargo de las programaciones y los sonidos electrónicos; Marina Paje y Teresa Garzón, que suman sus voces; y Belén Martí, bailaora y coreógrafa.

Más de 30 años de una carrera difícil de clasificar

La discografía de Albert Pla comenzó en 1989 con “Ho sento molt” y continuó con trabajos como “Aquí s’acaba el que es donava”, “No solo de rumba vive el hombre”, “Veintegenarios en Alburquerque”, “Cançons d’amor i droga”, “La Diferencia”, “Somiatruites” y “Miedo”, entre otros.

Pero reducir su trayectoria a los discos sería dejar afuera una parte importante de la historia. Pla protagonizó obras teatrales, participó en películas y series, compuso para cine y desarrolló distintos espectáculos multimedia.

Uno de los ejemplos más conocidos de esa deriva ocurrió con “Canciones de amor y droga”, estrenado en 2003 y dirigido por Álex Rigola, que superó las 200 representaciones y recibió reconocimientos como mejor espectáculo en directo.

Más adelante llegaron propuestas como “Guerra”, un espectáculo que combinó música, teatro, proyecciones y efectos multimedia para abordar la guerra y la manera en que se cuenta; y “Miedo”, otra producción multimedia estrenada en Buenos Aires en 2018.

Albert Pla, entre la canción y el personaje

La biografía de Pla está llena de desvíos. Fue actor, escritor, músico y protagonista de proyectos que muchas veces parecen pertenecer a disciplinas distintas pero terminan formando parte de un mismo universo.

En cine trabajó, entre otros, con Pedro Almodóvar, Isabel Coixet, Juanma Bajo Ulloa y Albert Serra, mientras que también participó en producciones más recientes como La Mesías y Superestar. Por La Mesías recibió en 2024 el Premio Feroz al mejor actor de reparto en una serie.También escribió novelas. En 2015 publicó España de Mierda, y en 2020 llegó Espanya en Guerra, mientras que en 2022 presentó Los Unos y Los Otros, una novela digital concebida para ser leída como una conversación de WhatsApp.Y si hay una imagen que sintetiza esa permanente fuga de las etiquetas, quizá sea justamente la de Pla sobre un escenario: un músico que no se limita a interpretar canciones sino que construye alrededor de ellas un pequeño mundo propio.

“Rumbagenarios”, el regreso de Albert Pla a Buenos Aires

“Rumbagenarios” comenzó su recorrido en Madrid el 18 de enero de 2024 como un espectáculo festivo con coreografías, proyecciones y The Surprise Band.

Ahora esa celebración llega nuevamente a Buenos Aires.

Después de más de tres décadas de carrera, Albert Pla sigue haciendo algo que no siempre resulta sencillo: conseguir que una canción parezca estar sucediendo por primera vez cuando ya conocemos al artista, su voz y sus recursos.

Quizás tenga que ver con eso que aparece una y otra vez en su obra: la posibilidad de correrse un poco del camino conocido, de llevar una canción hacia un lugar inesperado y de mirar la escena desde un ángulo extraño.

O, dicho de otra manera, acercarse una vez más a ese lado más salvaje de la vida que Pla conoce tan bien.

El miércoles 30 de septiembre, en Niceto, habrá que ver hacia dónde decide llevarlo esta vez.