El músico, ícono de la cultura uruguaya, falleció pocas semanas después de haber cumplido sus 83 años. Llevaba cerca de un mes internado a raíz de una neumonía bilateral y su muerte fue confirmada por su familia a través de las redes del artista.

Durante más de seis décadas Rada transformó la música popular del Río de la Plata como pocos. Cantó, compuso, actuó, hizo reír, mezcló géneros que parecían incompatibles y convirtió el candombe en un idioma capaz de dialogar con el jazz, el rock, el funk, el samba, la murga y el pop.

Es uno de los creadores del género candombe beat, un estilo que tiene su raíz en la combinación única de piano, chico y repique, e influencias del rock and roll.

Integró El Kinto, Tótem y Opa, tres bandas fundamentales en la música uruguaya y grabó decenas de discos como solista, además de colaborar con artistas de todo el continente.

Rada fue músico, compositor, cantante, percusionista, actor, humorista y presentador de televisión.

Para algunos fue el artista que inmortalizó clásicos como Cha-cha muchacha, Mi país o Muriendo de plena. Otros recordarán al actor, al humorista, el creador de personajes inolvidables como Richie Silver o la voz de Rada para Niños.

Para muchos músicos fue un maestro. Andrés Calamaro relató que al ver entrar a Rada a un estudio de Buenos Aires, en la década de 1970, fue “como ver aparecer a Jesús”.

Daniela Mercury aseguró que conocerlo fue descubrir “el corazón y el alma del pueblo uruguayo”. Hugo Fattoruso lo definió como un genio. Martín Buscaglia lo comparó con Johann Sebastian Bach.

Urbano Moraes fue todavía más lejos: “Los presidentes pasan, pero Rada va a quedar en la historia de la música como un artista del que no hay otro”.

El presidente Yamandú Orsi, recordó el vínculo del músico con José Pepe Mujica en sus últimos meses de vida: “Lo que sí recuerdo es que él acompañó bastante a Pepe en los últimos meses. Él iba, se organizaban cosas, él estaba siempre con esa vocación de levantar los ánimos, y el viejo disfrutó mucho de su compañía”.

“Compartíamos muchas cosas: la pasión por el fútbol, los mismos colores, la cercanía de él y la complicidad con Pepe. Mucha complicidad, mucha complicidad. Yo qué sé, agradezco a la vida haber podido tener la oportunidad de vivir esa experiencia”, aseguró Orsi en el programa Puesta a Punto de canal 12.

“Me dio como que la conexión se daba a nivel más de lo afectivo que de lo intelectual. Yo no recuerdo que él me hiciera ningún planteo político, jamás. Pero no porque no lo pensara o no lo sintiera, sino que él aprovechaba el tiempo que estaba contigo para contarme experiencias de vida, de cuando era gurí, lo que sufrió”, dijo el presidente.

El mandatario destacó además que Rada, junto a otros artistas de su generación, logró trascender las diferencias políticas e ideológicas del país.

“Hay una camada de artistas que, más allá de su corazoncito, de su forma de pensar, fueron abrazados por todo el Uruguay. Y la gente, el uruguayo, sabe diferenciar cuando está disfrutando del valor artístico, de lo estético, de lo que pueden ser nuestras diferencias”, sostuvo.

“Él nunca ocultaba lo que pensaba políticamente, tampoco de qué cuadro era hincha, pero jamás te lo hacía con la intención o con el ánimo o con el espíritu de marcar diferencia”.

Fuente: Camilo dos Santos Ayala. Camilo dos Santos Ayala

“Mañana va a ser un día muy particular para todo Uruguay, un duelo oficial, como corresponde, y un encuentro de toda la gente que pueda venir. Yo creo que va a ser una señal fuerte de identidad”, dijo Orsi.

Velatorio en el Palacio Legislativo

Por su parte, la vicepresidenta de la República Carolina Cosse, en sus funciones como presidenta de la Cámara de Senadores, pidió en la sesión de este miércoles un minuto de silencio por el fallecimiento de Rada.

Cosse expresó que la partida de Rada es “un dolor verdaderamente muy grande” tanto para uruguayos como extranjeros.

“Apenas nos enteramos, nos consultaron si se podía hacer acá el velatorio y por supuesto dijimos que sí”, dijo la jerarca.

El velatorio se desarrollará este jueves de 14 a 21 horas, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.

Cosse explicó que el evento será abierto a toda la población. “Queda chico decir que es la despedida que se merece”, sostuvo.