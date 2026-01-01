Planificar un viaje internacional con anticipación suele ser uno de los principales desafíos para los viajeros argentinos. Para quienes proyectan escapadas o vacaciones internacionales a destinos como Brasil, Viaje Fácil se presenta como una alternativa que permite anticiparse, asegurar tarifas y organizar el viaje sin la necesidad de realizar el pago total al momento de la reserva.

El producto permite reservar pasajes hasta 11 meses antes de la fecha de salida y abonarlos recién hasta 60 días antes de viajar, congelando el valor del vuelo y garantizando disponibilidad. Esta modalidad ofrece mayor flexibilidad para distribuir el gasto en el tiempo y tomar decisiones con menor presión financiera.

La propuesta apunta a reducir el impacto de la volatilidad tarifaria, un factor que en los últimos años influyó de manera directa en la toma de decisiones de viaje. Viaje Fácil fue diseñado para acompañar un cambio en los hábitos de consumo, donde la administración del presupuesto y la anticipación de gastos resultan centrales.

El sistema permite congelar valores y evitar incrementos asociados a la estacionalidad, especialmente en períodos de alta demanda turística. Esta ventaja resulta clave para destinos como Brasil, que mantiene un flujo constante de viajeros durante todo el año.

Acceso simple y sin costo de registro

Para utilizar Viaje Fácil, los interesados solo deben registrarse de manera gratuita en Smiles Argentina con DNI. A partir de ese paso, los usuarios pueden elegir su destino, asegurar una tarifa y luego definir un esquema de acumulación de millas acorde a su presupuesto mensual, lo que permite avanzar con la planificación sin necesidad de contar con el total requerido desde el inicio.

En caso de que el viaje finalmente no se concrete, el sistema mantiene su carácter flexible: el usuario solo debe abonar el costo del servicio y las tasas e impuestos correspondientes.

Brasil, un destino disponible todo el año

Gracias a Viaje Fácil, los viajeros pueden acceder a vuelos hacia Brasil durante los doce meses del año con fechas que se adapten a sus preferencias y necesidades. Entre los destinos más buscados se encuentran:

Río de Janeiro , con sus playas emblemáticas, atractivos icónicos y una agenda cultural activa durante todo el año.

San Pablo , una opción urbana que combina gastronomía, museos, eventos y conectividad constante.

Florianópolis , elegida tanto en verano como en media temporada por su variedad de playas y buena infraestructura turística.

Fortaleza , uno de los principales destinos del nordeste brasileño, con clima cálido y playas amplias durante todo el año.

Recife, que combina historia, cultura y playas urbanas, con propuestas que trascienden la temporada estival.

La posibilidad de reservar con anticipación permite elegir fechas estratégicas, evitar la concentración de viajeros y aprovechar mejor cada destino.