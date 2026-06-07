Un astillero avanza rápidamente en la edificación de la flota y se prepara para la transición a la propulsión atómica.

En el Complejo Naval de Itaguaí, localizado en la costa del estado de Río de Janeiro, la Armada de Brasil ha logrado un avance significativo: la incorporación de un submarino fabricado de manera local, el cual se une a una flota destinada a la protección de la Amazonia Azul.

El proyecto, llevado a cabo en colaboración con la empresa francesa Naval Group, ha involucrado a miles de trabajadores y posiciona al país en una esfera tecnológica renovada. Esta acción busca, además, alinear su despliegue militar con el crecimiento económico, aproximándolo a naciones como Rusia o China.

La iniciativa PROSUB constituye un componente clave en la modernización de infraestructura y en la producción en serie de unidades submarinas. Hasta el momento, las embarcaciones completadas cuentan con propulsión diésel-eléctrica; sin embargo, la próxima fase contempla el desarrollo del primer submarino nuclear nacional, previsto para el año 2033.

El auge de la industria naval en Brasil

El complejo de Itaguaí se ha convertido en la mayor instalación de su tipo en Latinoamérica, con capacidades de diseño, ensamblaje y certificación que permiten a Brasil gestionar un considerable segmento del ciclo productivo de sus submarinos.

La construcción del reciente sumergible demandó la participación amplia de mano de obra especializada: más de dos mil personas congregadas en el astillero intervinieron en las últimas fases y a lo largo de todo el corredor industrial vinculado al proyecto laboran cerca de 5000 empleados. El impacto económico y técnico se manifiesta en talleres, proveedores y en la formación continua de ingenieros navales.

Armada de Brasil pone en servicio submarino construido localmente en Río de Janeiro. (Fuente: Naval Group - Mejorada con IA)

Impulso nuclear capacidades ventajas y aplicaciones

Los submarinos con propulsión atómica permiten una autonomía operativa significativamente superior y alcanzan velocidades sostenidas sin la necesidad de emerger para recargar baterías. Estas ventajas amplían el alcance operativo de la Armada. Para países con intereses en la plataforma continental y en una variedad de recursos marítimos, tal capacidad posee un valor estratégico notable.

El movimiento hacia la propulsión nuclear también sitúa a Brasil en un nivel distintivo en términos de influencia y percepción regional, lo que genera observación permanente por parte de potencias que mantienen flotas oceánicas avanzadas.

Plazos, inversión y desafíos clave

Mientras tanto, las nuevas unidades convencionales ya ejecutan patrullajes y maniobras de entrenamiento en el Atlántico. En la práctica, Brasil combina la consolidación de capacidades locales con una estrategia de proyección marítima cada vez más clara.

El programa completo implica una inversión elevada y una cooperación técnica estable con Naval Group; el ambicioso cronograma proyecta el primer submarino nuclear para inicios de la década de 2030. Mantener la financiación y superar requisitos regulatorios y técnicos será esencial para no retrasar los tiempos.