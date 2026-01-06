La temporada de verano 2026 ya está en marcha y uno de los gastos que más preocupa a quienes eligen la Costa Atlántica es el alquiler de carpas y sombrillas. En destinos como Mar del Plata, los valores muestran fuertes diferencias según la zona, los servicios incluidos y el período elegido, con precios que pueden variar de forma significativa entre balnearios.

Con enero como el mes más caro del verano, los balnearios ya definieron sus tarifas diarias, semanales, quincenales y mensuales, tanto para turistas como para residentes.

¿Cuánto cuesta alquilar una carpa o sombrilla en Mar del Plata en 2026?

Mar del Plata concentra una amplia oferta de balnearios, con precios que dependen principalmente de la ubicación. En líneas generales, Punta Mogotes aparece como la opción más accesible, mientras que Playa Grande y la zona sur registran los valores más elevados.

En Punta Mogotes, el alquiler de una carpa ronda los $ 80.000 por día durante enero y febrero. La semana de playa se ubica desde $ 560.000, mientras que la primera quincena cuesta alrededor de $ 1.100.000 y la segunda asciende a $ 1.200.000. El mes completo de enero puede llegar a $ 2.000.000, a lo que se suma un adicional por estacionamiento de $ 15.000.

¿Qué precios se pagan en Playa Grande, La Perla y Varese?

En Playa Grande y la zona sur, los valores son considerablemente más altos. A partir de las tarifas semanales, el costo diario estimado ronda los $ 160.000, sin incluir servicios adicionales como pileta, estacionamiento o propuestas gastronómicas.

En las zonas céntricas, como La Perla y Varese, los precios se ubican en un punto intermedio. En el balneario Saint Michel, por ejemplo, la carpa semanal durante enero cuesta cerca de $ 735.000, con servicios incluidos. En general, estas playas son más caras que Punta Mogotes, pero más accesibles que Playa Grande.

¿Cuánto cuesta alquilar carpas y sombrillas en otros destinos de la Costa Atlántica?

Más allá de Mar del Plata, otros balnearios de la Costa Atlántica ofrecen alternativas con valores más bajos. En Villa Gesell, el alquiler de una carpa por semana ronda los $ 300.000, mientras que el costo diario se ubica cerca de $ 55.000.

En Pinamar (Ostende), la carpa semanal parte desde los $ 450.000, y la sombrilla tiene un valor aproximado de $ 385.000 por semana. En Necochea, una de las opciones más económicas, la carpa cuesta cerca de $ 250.000 por semana, más estacionamiento, y la sombrilla ronda los $ 210.000 semanales.

¿De qué dependen los precios de carpas y sombrillas en verano?

Los valores varían según varios factores como la ubicación del balneario, la cercanía al centro, el período elegido y los servicios incluidos. Enero suele ser más caro que febrero, y los precios aumentan si se suman comodidades como guardado de pertenencias, duchas, Wi-Fi, bar, pileta o actividades recreativas.

Por este motivo, muchos balnearios ofrecen paquetes semanales o quincenales que resultan más convenientes que el alquiler diario.

Prohibido reservar sitio en la playa con la sombrilla a primera hora de la mañana. Fuente: Pixabay.

¿Qué conviene tener en cuenta antes de alquilar?

Reservar con anticipación es clave para asegurar disponibilidad y, en algunos casos, congelar el precio. En los balnearios más demandados, conseguir carpas o sombrillas sobre la fecha puede ser difícil o más costoso.

Para quienes buscan reducir gastos, llevar sombrilla y sillas propias sigue siendo una de las alternativas más económicas, especialmente en playas públicas donde el alquiler resulta elevado para presupuestos ajustados.