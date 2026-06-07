Oficial | Brasil, Argentina y Uruguay prohibirán el ingreso y la salida del país a quienes posterguen este trámite con su pasaporte. (Representación creada con IA)

Arriban los trenes de dos pisos: una potencia global ratificó que modernizará la línea más usada con modelos producidos en el país

Tener el pasaporte vencido o en mal estado puede dejarte fuera del avión, y no por una norma nueva: es un requisito que rige desde hace años y que muchos viajeros pasan por alto. Argentina, Brasil y Uruguay lo verifican tanto en el control migratorio como en el mostrador de la aerolínea, antes de autorizar el embarque.

El punto clave es que el documento no solo debe estar vigente: también tiene que estar en buen estado físico. Un pasaporte roto, manchado o con los datos ilegibles puede ser rechazado igual que uno caducado.

Qué exigen Argentina y Brasil en sus controles

En Argentina, la Dirección Nacional de Migraciones aclara que para los viajes fuera del Mercosur el pasaporte es obligatorio y debe cumplir varias condiciones. Para quienes llegan desde países del bloque —como Colombia— alcanza con la cédula o el documento de viaje vigente.

En Argentina, la Dirección Nacional de Migraciones aclara que para los viajes fuera del Mercosur el pasaporte es obligatorio. Fuente: Shutterstock

En Brasil ocurre algo parecido: en la frontera solo se aceptan documentos en buen estado, ni vencidos ni deteriorados. Los turistas del Mercosur pueden ingresar con su documento de identidad o pasaporte válido por hasta 90 días.

Estar vigente , sin excepción.

Estar en buen estado de conservación .

No tener roturas, manchas ni daños.

Mantener los datos personales legibles.

Cumplir la vigencia mínima que exija el país de destino.

Por qué Uruguay también frena a los pasajeros extracontinentales

Uruguay aplica el mismo criterio con los turistas que llegan de fuera de la región. Los ciudadanos ajenos al Mercosur necesitan el pasaporte vigente para entrar y, según la nacionalidad, una visa tramitada con antelación.

Además, el consulado uruguayo recuerda que el documento de los extranjeros debe mantenerse válido durante todo el viaje. Si el pasaporte está vencido, dañado o próximo a expirar, el ingreso puede ser negado en el punto de control.

Antes de comprar el pasaje conviene revisar que el pasaporte esté vigente y sin daños físicos. Para entrar a estos tres países por la vía del Mercosur no se exige una vigencia mínima de meses, pero si tu destino final está fuera de la región, lo habitual es que pidan al menos seis meses de validez. Si el documento está deteriorado o cerca de caducar, lo más seguro es renovarlo con tiempo, porque la aerolínea puede frenar el embarque incluso antes de llegar a migraciones.