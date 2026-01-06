Planificar las vacaciones hoy no es solo elegir destino, también es decidir con qué banco vas a pagar. En un verano donde el bolsillo exige estrategia, las entidades financieras salieron a competir fuerte con descuentos, cuotas sin interés, reintegros y hasta experiencias exclusivas en los principales destinos turísticos del país.

Estas promos pueden significar varios días más de vacaciones, o al menos una cuenta bancaria menos estresada al volver a casa.

Cómo aprovechar de la mejor manera las promos

Más allá del banco “principal”, el consejo práctico es usar la promo indicada para el gasto correcto. Las cuotas sin interés conviene reservarlas para los “grandes números”: hotel, balnearios, pasajes, alquiler de auto.

Los descuentos o reintegros, en cambio, funcionan mejor en el consumo diario, por ejemplo, para comidas, salidas, compras chicas. Y algo clave, muchas promociones se activan solo pagando con MODO o con el celular vía NFC: es la diferencia entre pagar precio lleno o ahorrar mucho.

Banco Nación: financiamiento y capilaridad

El Banco Nación decidió jugar fuerte a favor de los que viajan dentro del país. Con su programa “Viajá +”, apuntó directamente a familias, viajeros que planifican y necesitan financiamiento concreto para los gastos más grandes del viaje.

Lo más potente pasa por la posibilidad de acceder a préstamos a sola firma desde la app BNA+, con tasas muy competitivas para el contexto y plazos que permiten pagar sin ahogar el presupuesto mensual.

A eso se suma un combo de hotelería y hosterías con hasta 12 cuotas sin interés, balnearios con ahorro y financiación, descuentos en gastronomía, productos regionales, pasajes, agencias de turismo y hasta alquiler de autos.

El diferencial del Nación no es solo el beneficio puntual, sino la capilaridad: más de 2500 prestadores adheridos en todo el país, lo que hace que no sea una promo “solo para la costa” o para grandes ciudades.

Macro: para el viajero organizado, frecuente y meticuloso

Si el resto de los bancos piensa en el veraneante típico, Macro se propuso asistir al viajero “profesional”: el que planifica, compara, arma paquetes, vuela, usa buses, hace duty free, suma millas y se preocupa hasta por la asistencia al viajero.

Sus beneficios atraviesan la experiencia de viaje, desde compras en Despegar o AlMundo con cuotas, hasta fuertes ahorros en duty free para clientes Selecta, pasando por hoteles boutique, transporte terrestre y descuentos importantes en Assist Card.

Macro también potencia su ecosistema de fidelización permitiendo canjear puntos por millas en varios programas internacionales, ideal para quien viaja más de una vez al año.

Galicia: estrategia en la costa, gastronomía y el entretenimiento

El Galicia armó una propuesta que combina balnearios, hotelería, autos con la gastronomía y el entretenimiento.

En destinos como Mar del Plata, Pinamar y Valeria del Mar, ofrece cuotas sin interés para hoteles, alquiler de autos y balnearios, además de descuentos interesantes en bares, restaurantes y heladerías. Y suma movilidad: un bus gratuito en Pinamar, conectando puntos clave de la ciudad.

El banco entendió que el verano también son shows, teatro y vida nocturna. Por eso incluyó beneficios en espectáculos con descuentos y cuotas, algo decisivo para familias o grupos que suman salidas culturales a la rutina playera. Galicia funciona bien para quienes buscan un verano "completo", con consumo diversificado.





Supervielle: foco en la playa, ahorros en Pinamar y también cruzando el charco

Supervielle eligió una escenografía para sus promociones: la de la playa. Más específicamente, Pinamar. Allí no se limitó solo a dar descuentos, sino que construyó una propuesta de valor alrededor de paradores, servicios, gastronomía y experiencias.

En El Dorado o KOTA, los clientes encuentran rebajas relevantes según el tipo de cartera, tope alto de ahorro y algo clave para el veraneante promedio: cuotas sin interés para pagar lo más caro de la playa, como el alquiler de sombra. Para quienes pertenecen a segmentos premium, como Identité, los beneficios son todavía más agresivos.

También se apalanca fuerte en sus alianzas con Visa y Mastercard. Los clientes con Visa Signature, por ejemplo, tienen 40% de reintegro en restaurantes tanto en Argentina como en Uruguay y Brasil, mientras que Mastercard ofrece descuentos considerables en gastronomía y servicios de playa, incluso con beneficios diferenciados si se paga con NFC.

ICBC: “verano premium” y experiencias

ICBC eligió otro camino: menos agresividad comercial y más construcción de experiencia. El foco está en Cariló, uno de los destinos más exclusivos de la costa argentina.

Allí, el Parador Hemingway se transforma prácticamente en una base de operaciones ICBC: actividades gratuitas para clientes, clases de yoga, running, calistenia, espacios deportivos, propuestas recreativas para chicos, beneficios en gastronomía y financiación para carpas y sombrillas.

Pero el banco no se queda en la playa: suma cenas especiales, eventos exclusivos, actividades vinculadas al golf, beneficios en tenis y hasta participación en la "Playa Olímpica", con propuestas gratuitas vinculadas al deporte, la inclusión y la vida saludable.




