El Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT) entre la Argentina y Brasil estableció la implementación de los circuitos turísticos internacionales para la temporada 2025–2026, dada la importancia estratégica de estos servicios para el desarrollo económico y turístico.

Este acuerdo permite a las empresas optimizar el uso de su flota al habilitar, de manera excepcional, un único desplazamiento del vehículo sin pasajeros tanto al inicio como al cierre del circuito turístico, con fines de ordenamiento logístico y operativo. Anteriormente los vehículos, una vez dejados los pasajeros en destino, debían permanecer allí a la espera de ese contingente, sin posibilidad de desplazarse vacíos.

De esta manera, la Argentina reiteró la importancia de avanzar con estos circuitos durante la temporada alta, en consonancia con las actuales políticas de desarrollo del sector y de promoción de la libre competencia. Por su parte, Brasil destacó la necesidad de resguardar la sostenibilidad de las líneas regulares que operan durante todo el año y, en ese sentido, se consensuó autorizar hasta el 60% de la demanda total para los servicios turísticos durante el período 2025–2026.

Asimismo, se acordaron las pautas operativas para la autorización de los circuitos turísticos, que incluyen el período de vigencia, la presentación de la programación de viajes, la identificación de los vehículos y de las empresas involucradas, el cumplimiento estricto de las normas aplicables y los requisitos vinculados al descanso de los conductores.

Este acuerdo, que cuenta con una estricta fiscalización bilateral, tendrá vigencia operativa desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 5 de abril de 2026 y reafirma el compromiso de ambos países con la cooperación bilateral y con el desarrollo del turismo como motor económico y social.