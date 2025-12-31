Con la llegada de las vacaciones de verano 2026, millones de argentinos se preparan para salir a la ruta. En ese contexto, tomar mate mientras se maneja vuelve a generar polémica y las autoridades de distintos puntos del país buscan multar a los conductores, realicen esta práctica.

Aunque para muchos esta acción parece inofensiva, especialistas en seguridad vial advierten que se trata de una distracción peligrosa y que, en algunas provincias, ya es motivo de sanción económica.

¿Por qué tomar mate mientras se maneja es peligroso, según las autoridades?

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), cebar o tomar mate al volante implica una distracción similar a usar el celular. Al retirar una mano del volante y desviar la atención, el conductor pierde el control pleno del vehículo.

Desde el organismo explican que un auto que circula a 100 km/h recorre cerca de 28 metros por segundo, por lo que unos pocos segundos de distracción pueden equivaler a avanzar una cuadra entera sin mirar el camino.

Además, el agua caliente, el termo y la bombilla pueden transformarse en elementos de riesgo ante una maniobra brusca o un impacto.

¿Qué dice la Ley Nacional de Tránsito sobre tomar mate en el auto?

La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 no prohíbe de manera explícita tomar mate mientras se conduce. Sin embargo, establece un principio clave, el conductor debe mantener en todo momento el dominio efectivo del vehículo.

A su vez, en las reglas generales de conducción se indica que el manejo debe realizarse con ambas manos sobre el volante, salvo situaciones puntuales como el cambio de marchas. Por este motivo, un agente de tránsito puede considerar que la acción afecta la seguridad vial y aplicar una sanción.

¿En qué provincias pueden multarte por tomar mate al volante?

Aunque a nivel nacional no existe una prohibición directa, algunas provincias avanzaron con normativas propias que sancionan esta conducta como falta grave o conducción insegura.

En Mendoza, tomar mate mientras se maneja está tipificado como falta grave según el Decreto 326/18 y la Ley Provincial 9024. La sanción puede llegar hasta 1.000 unidades fijas, lo que en 2026 podría representar una multa cercana a los $ 500.000, según el valor estimado de la UF. La infracción puede ser detectada incluso mediante cámaras de seguridad vial.

En Córdoba, la práctica se encuadra dentro de la figura de conducción insegura, al igual que fumar mientras se maneja. La multa es de 20 unidades fijas, que actualmente ronda los $ 30.000, aunque el monto puede actualizarse en 2026. También puede ser registrada por cámaras y notificada al domicilio del infractor.

Cuáles son las multas por manejar y tomar mate. Foto: Shutterstock. Shutterstock

¿Por qué esta multa será clave en la temporada 2026?

Durante el verano, el tránsito en rutas y accesos a destinos turísticos se intensifica. En ese escenario, los controles suelen reforzarse y las conductas distractivas quedan bajo mayor vigilancia.

Por eso, aunque tomar mate en el auto siga siendo una costumbre habitual, puede derivar en multas elevadas y situaciones de riesgo, especialmente en provincias donde la normativa ya lo sanciona.

Antes de salir a la ruta en estas vacaciones 2026, los especialistas recomiendan evitar cualquier distracción, detenerse en áreas de descanso y mantener siempre el control total del vehículo para viajar de forma segura.