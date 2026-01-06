El Gobierno lanzó el Plan Viajá+ como la principal herramienta para fomentar el turismo interno en el verano 2026, en reemplazo del histórico PreViaje. La iniciativa, impulsada por el Banco Nación, se basa en descuentos, cuotas sin interés y créditos personales, sin reintegros posteriores ni subsidios directos del Estado.

En el marco del inicio y el auge de la temporada alta de verano, el nuevo programa del Banco Nación apunta a sostener la actividad turística en un contexto de caída del consumo, aunque se han registrado récords de turistas en distintos puntos del país, sobre todo en la Costa.

Además, a diferencia del ya inexistente PreViaje, el nuevo esquema prioriza instrumentos financieros y beneficios bancarios para incentivar viajes dentro de Argentina. De esta forma, se potencia el turismo interno con alternativas diferentes a un reintegro directo a través de una tarjeta de crédito.

¿Cómo funciona el Plan Viajá+ del Banco Nación?

El programa está disponible para clientes del Banco Nación y se gestiona a través de la app BNA+, la plataforma BNA Viajes y Tienda BNA. Desde estas plataformas, los usuarios pueden pagar a los prestadores turísticos adheridos a la iniciativa y aprovechar promociones exclusivas pagando con tarjetas del banco o mediante MODO.

Uno de los ejes del plan son los préstamos personales a sola firma, es decir, sin trámites ni documentación adicional, pensados para financiar vacaciones sin afectar el límite de las tarjetas de crédito. Los préstamos permiten a los siguientes beneficios:

montos de hasta 5 millones de pesos,

con tasa fija,

plazos de hasta 18 meses.

Las promociones del Banco Nación incluyen descuentos financieros.

Los alcances del programa

El Plan Viajá+ incluye beneficios en múltiples rubros del turismo :

hotelería,

gastronomía,

pasajes nacionales,

balnearios,

alquiler de autos, agencias de viajes.

También se contemplan promociones en productos regionales y servicios vinculados al turismo.

El esquema combina descuentos directos, financiación en cuotas sin interés y créditos personales, con el objetivo de adaptarse tanto a escapadas cortas como a vacaciones más extensas.

¿Cuáles son las provincias adheridas al Viajá+?

Mendoza fue una de las primeras provincias en sumarse formalmente al Plan Viajá+. A través del Ente Mendoza Turismo, se coordinó con el Banco Nación la incorporación de prestadores registrados, garantizando que los beneficios alcancen a la oferta turística formal.

Con el verano como prueba de fuego, el Plan Viajá+ buscará medir su impacto real en uno de los sectores más sensibles de la economía argentina, en un escenario donde el turismo vuelve a ser clave para la actividad, el empleo y las economías regionales.

El programa Viaja+ es diferente al PreViaje en sus formas de pago.

La diferencia entre Viajá+ y PreViaje

El Plan Viajá+ marcó un cambio de enfoque en la política turística del Gobierno. Mientras el PreViaje funcionaba mediante reintegros estatales sobre consumos realizados, el nuevo programa no contempla transferencias directas del Estado , sino que se apoya en el sistema bancario para potenciar el consumo y los viajes.

De esta manera, el programa reduce la intervención estatal directa y promueve el acceso al consumo turístico a través de financiamiento privado, alineado con el objetivo de ordenar el gasto público.