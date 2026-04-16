Luego de años de obras, quedó habilitado uno de los tramos viales más esperados en Córdoba: la nueva autovía sobre la ruta C-45, una conexión clave que busca mejorar la circulación en una zona con fuerte crecimiento urbano y turístico. El proyecto apunta a descomprimir el tránsito en una de las trazas más utilizadas, beneficiando tanto a vecinos como a quienes viajan hacia distintos puntos del interior del país, especialmente en temporadas de alta demanda. La obra conecta la autopista Córdoba–Carlos Paz con la ruta provincial 34, en la bajada de las Altas Cumbres, y cuenta con una extensión total de 10 kilómetros que fueron ejecutados en distintas etapas hasta su habilitación completa. El último tramo inaugurado tiene 2,5 kilómetros y se suma a los 7,5 que ya estaban operativos, mientras que a lo largo del recorrido se incorporaron tres rotondas estratégicas ubicadas al inicio del trayecto, en Falda del Cañete y en el sector de la Conae. El proyecto demandó una inversión total de 4.500 millones de pesos, de los cuales 3.500 millones fueron aportados por Vialidad provincial, mientras que los 1.000 millones restantes estuvieron a cargo de la concesionaria Caminos de las Sierras. En cuanto a la ejecución, parte de la traza fue construida por la empresa concesionaria y el resto por el organismo vial provincial, en un esquema conjunto que permitió completar la obra. El proyecto se complementará con nuevas intervenciones que buscan mejorar la experiencia de circulación, como la construcción de 10 paradas para transporte público, tres pasarelas peatonales y la pavimentación de calles colectoras. También se prevé la instalación de iluminación general con 500 luces LED en todo el trazado, lo que contribuirá a optimizar la seguridad y consolidar este corredor como uno de los más importantes de Córdoba. En los últimos años, el tránsito en la zona creció de forma sostenida, lo que generó una mayor demanda vehicular en la zona y la nueva autovía apunta a reducir la congestión, mejorar los tiempos de viaje y aumentar la seguridad vial. Además, la autopista está pensada para incrementar la conexión entre el centro del país y provincias del oeste como Mendoza y San Juan, junto con otras obras de infraestructura vial que están llevándose a cabo por el gobierno de Córdoba.