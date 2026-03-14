La provincia de Misiones puso en marcha una de las obras viales más importantes del último tiempo y se inició la pavimentación un tramo estratégico de la Ruta Provincial Número 15, una traza que conecta zonas productivas con localidades claves del interior provincial y que atraviesa el territorio de este a oeste. El proyecto contempla la construcción de una nueva capa asfáltica, sistemas de drenaje y pavimentación parcial en un sector que durante años fue reclamado por las comunidades rurales. La intervención sobre la RP Nro. 15 busca mejorar la conectividad en áreas fundamentales del desarrollo agropecuario. En este sentido, las obras serán llevadas a cabo por la Dirección Provincial de Vialidad de Misiones. El proyecto se desarrolla en el tramo comprendido entre la intersección con la Ruta Provincial 2 de Misiones y la zona de influencia de El Soberbio, un sector considerado estratégico para la producción agraria de la región. La obra contempla más de 16 kilómetros de intervención sobre la traza actual, donde se realizarán trabajos de base, construcción de obras hidráulicas y pavimentación que permitirán mejorar la transitabilidad durante todo el año. Esta zona presenta una alta concentración de unidades productivas rurales que dependen del transporte terrestre para trasladar su producción hacia centros urbanos y mercados regionales. Con la nueva infraestructura vial se espera reducir tiempos de traslado, mejorar las condiciones de circulación y facilitar el acceso desde las chacras hacia la red vial primaria de la provincia. La provincia de Córdoba está llevando a cabo una serie de obras de repavimentación sobre la RP Nro. 6 en los tramos que conectan las localidades de Pasco con La Laguna y Ticino con Pasco. Los trabajos incluyen el fresado de la carpeta asfáltica existente, el reciclado del material incorporando cemento, reparaciones de baches profundos y la posterior colocación de una nueva capa de pavimento para mejorar la circulación. Además, ya se completaron tareas de repavimentación en varios tramos de la ruta, entre ellos el segmento que une Tancacha con Río Tercero, el sector urbano de Inriville y el tramo entre Ordoñez y Justiniano Posse, lo que permitió finalizar la primera etapa del plan de recuperación de la traza. La Ruta Provincial 6 tiene una extensión total de 254 kilómetros entre las localidades de Cruz Alta y Río Tercero, y a lo largo de su recorrido se conecta con otros corredores estratégicos como la Ruta Provincial 158 y la Autovía Provincial 36, dos vías fundamentales para el transporte productivo y turístico de Córdoba.