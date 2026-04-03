Las obras viales vuelven a ubicarse en el centro de la agenda en la provincia de Buenos Aires y con el objetivo de mejorar la conectividad y reducir los tiempos de viaje, la Dirección de Vialidad puso en marcha un plan de obras en una de las rutas más importantes del territorio. En ese escenario, el Gobierno bonaerense impulsa una intervención sobre la Ruta Provincial N°11, en el partido de Magdalena, cuya traza tiene un rol estratégico para el tránsito hacia la Costa Atlántica y zonas productivas. El proyecto sobre la Ruta Provincial Número 11 contempla tareas de bacheo, repavimentación y pavimentación de banquinas, con el objetivo de mejorar las condiciones generales de circulación. Además, los trabajos incluyen la aplicación de estabilizado granular y una nueva carpeta asfáltica que permitirá optimizar el estado de la ruta. Por su parte, y a través de un convenio con el municipio de Magdalena, se incorporarán obras complementarias como señalización horizontal y vertical, barandas de defensa vehicular, dársenas para transporte público e iluminación. Uno de los ejes centrales de la obra es reorganizar la circulación en un corredor que presenta un alto volumen de tránsito, especialmente de camiones que se dirigen hacia zonas productivas y costeras. En este aspecto, el administrador de Vialidad, Roberto Caggiano manifestó que la intervención apunta a mejorar la fluidez y reducir los conflictos viales en sectores urbanos. Asimismo, el funcionario manifestó: “Esta zona se caracteriza por tener un alto caudal de tránsito pesado hacia Punta Indio que, previo a esta intervención, debía pasar necesariamente por adentro de la ciudad”, detalló. Con la nueva obra, Caggiano indicó que “ahora van a empalmar en la Ruta Provincial Nº20, por lo que el transporte de carga transitará por una circunvalación, evitando el ingreso a Punta Indio, disminuyendo tiempos de viaje y agilizando la circulación de los camiones”, concluyó. En paralelo, también avanza la transformación en autovía de la Ruta Provincial N°11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita. La obra contempla la construcción de una segunda calzada y la repavimentación de la existente a lo largo de más de 70 kilómetros. A su vez, se ejecutarán banquinas pavimentadas, retornos cada 3,5 kilómetros y la duplicación de puentes y alcantarillas, lo que permitirá mejorar la circulación de más de 7.000 vehículos diarios, especialmente durante la temporada de verano.