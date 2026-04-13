El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la llegada de un frente de nubes negras cargadas de actividad eléctrica que traerá tormentas fuertes, lluvias intensas y vientos inestables durante 3 días consecutivos. El fenómeno golpeará con mayor fuerza a la provincia de Formosa y luego se extenderá a distintas regiones cercanas. El organismo meteorológico advirtió sobre el ingreso de un temporal que afectará a la provincia de Formosa. Las condiciones de mal tiempo comenzaron durante el fin de semana con tormentas de intensidad moderada y se mantendrán hasta la noche del miércoles 15 de abril. El día más crítico será el martes, cuando se esperan tormentas fuertes a lo largo de toda la jornada y lluvias acumuladas de hasta 26 milímetros. Según el mapa de pronóstico del Servicio Meteorológico, las localidades más comprometidas por el temporal serán: El SMN publicó el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: