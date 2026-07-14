Este martes, 14 de julio de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1395 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,11%.

En el mercado EUR/USD, la cotización registró en la última semana un descenso de -0.18% y en el último año una caída de -2%, reflejando una tendencia bajista.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy la cotización de la moneda dólar ha experimentado un aumento continuo, manteniendo una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este ascenso sugiere una mayor confianza en la economía y un potencial aumento en la demanda de dólares por parte de los inversores.

Por otro lado, la tendencia al alza también podría verse influenciada por factores externos como cambios en la política económica o eventos globales que impacten el mercado financiero. Será importante seguir de cerca esta evolución para analizar su sostenibilidad en el futuro cercano.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 1.84%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, en comparación con una volatilidad anual del 5.47%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.