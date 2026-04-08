Tras el fuerte ciclón que azotó Buenos Aires durante el inicio de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las tormentas continuarán durante el miércoles. El clima se mantendrá inestable con actividad eléctrica durante la mañana y tarde para dar paso a una semana con mínimas de 13°. El SMN informó que durante la mañana del miércoles llegarán las últimas lluvias de la semana. Se esperan chubascos hasta la tarde con vientos que podrán alcanzar los 49 kilómetros por hora. Las localidades bajo alerta son las siguientes: Si bien durante el miércoles se verá lo último de la tormenta, los especialistas meteorológicos recomiendan seguir una serie de ítems para garantizar la seguridad: Las últimas lluvias darán paso a una semana fresca con mínimas de 13° y cielo soleado durante el fin de semana: