Este lunes, 13 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 6125 (Gallina).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 13 de julio

1° 6125 11° 8106 2° 6589 12° 8395 3° 2251 13° 6779 4° 9118 14° 1122 5° 9213 15° 9456 6° 1710 16° 9933 7° 9521 17° 7285 8° 1330 18° 5879 9° 2948 19° 6730 10° 7392 20° 8420

¿Qué significa soñar con Gallina?

Soñar con gallina suele asociarse al hogar, la protección y la maternidad, señal de necesidad de cuidado y estabilidad emocional.

También puede aludir a timidez, chismes o falta de valentía; si está inquieta, sugiere prudencia antes de actuar o confiar en rumores.

Señales para detectar una posible adicción al juego

La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.

Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.