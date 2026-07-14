Este lunes, 13 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 6125 (Gallina).
Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 13 de julio
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¿Qué significa soñar con Gallina?
Soñar con gallina suele asociarse al hogar, la protección y la maternidad, señal de necesidad de cuidado y estabilidad emocional.
También puede aludir a timidez, chismes o falta de valentía; si está inquieta, sugiere prudencia antes de actuar o confiar en rumores.
Señales para detectar una posible adicción al juego
La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.
Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.