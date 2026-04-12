El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el ingreso de una ciclogénesis que provocará fuertes tormentas durante más de 72 horas, con lluvias intensas que podrían alcanzar acumulados de hasta 23 milímetros. El fenómeno afectará a seis provincias del noreste del país y avanzará también sobre regiones serranas y zonas del centro argentino. El organismo meteorológico alertó por una serie de tormentas que impactarán en las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Corrientes, Misiones y Córdoba a lo largo de cuatro días consecutivos. El mal tiempo comenzó durante el fin de semana, con registros de lluvias que alcanzaron los 26,5 milímetros en algunas zonas. De acuerdo con el SMN, en la mayoría de las provincias las condiciones inestables se mantendrán hasta la noche del miércoles 15 de abril. Sin embargo, en Misiones el temporal se extendería por un día más, con tormentas previstas hasta la noche del jueves. En cuanto a la provincia de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico informó que las lluvias regresarán el martes 14 de abril por la noche. Se esperan chaparrones que continuarán de manera intermitente hasta la noche del miércoles. El Servicio Meteorológico Nacional publicó el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: