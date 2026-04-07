Buenos Aires inició la semana con una fuerte tormenta con intensas lluvias que afectaron diversas localidades de la Ciudad y el Conurbano con cerca de 28 milímetros acumulados. El temporal dejó un clima fresco con mínimas de 19° y desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron que otro diluvio volverá a golpear el Área Metropolitana durante el martes y miércoles. Se esperan que las ráfagas de viento sean aún más fuertes que las de inicio de semana con velocidades de hasta 69 kilómetros por hora y chubascos constantes por 48 horas. El organismo alertó que las lluvias comenzarán cerca del mediodía con una temperatura mínima de 19°. Se espera que conforme pasen las horas el temporal se intensifique para traer actividad eléctrica con fuertes vientos durante la noche y acumular un total de 16 milímetros. El diluvio dejará una noche con chubascos ocasionales y un fuerte descenso en las temperaturas. Se espera una mínima de 16° para la mañana del miércoles con un cielo parcialmente nublado y ocasional caída de agua. Se espera que para la noche regresen las lluvias cerca de las 23:00 con un acumulado de 11 milímetros y vientos suroeste. Las localidades bajo alerta meteorológica son: El SMN da una serie de recomendaciones para cuidarse de los temporales: Se espera que las lluvias se terminen el miércoles a la noche para dar paso a una semana soleada con temperaturas mínimas de 13° y máximas de 25°. El cielo estará bastante despejado por el resto de los días, por lo que serán ideales para realizar actividades al aire libre: