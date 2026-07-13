Tras de anunciar la visita de Kristalina Georgieva a Argentina a fin de mes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó las iniciativas económicas que dominaron los anuncios del Gobierno de Javier Milei esta semana: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y el programa financiero presentado esta semana por el ministro de Economía, Luis Caputo.

En conferencia de prensa, la vocera Julie Kozack afirmó que el Fondo “apoya la intención de las autoridades de reformar la Carta Orgánica del Banco Central” porque considera que esos cambios fortalecerán la independencia de la autoridad monetaria y contribuirán a consolidar el proceso de desinflación.

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