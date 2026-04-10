El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció fuertes tormentas, lluvias intensas y ráfagas de vientos en los próximos días en una zona clave de la República Argentina, por lo que se recomendó a los ciudadanos tomar los recaudos necesarios. El organismo meteorológico advirtió las fuertes tormentas para las provincias de Córdoba, San Luis y Santa Cruz en los próximos días. Córdoba capital presentará en intensidad variada durante todo el sábado 11 de abril. Durante el sábado habrá una probabilidad de lluvias de entre 40% y 70% durante la mañana y tarde, con una máxima de 20°C y una mínima de 14°C. El SMN advirtió la alerta amarilla en gran parte de la provincia. San Luis capital presentará tormentas aisladas durante la mañana y tarde del sábado. La capital, al igual que gran parte de la provincia, tiene alerta amarilla para este sábado: la mínima será de 14°C y la máxima será de 24°C. Por su parte, Río Gallegos, capital de Santa Cruz, presentará fuertes lluvias durante el viernes y sábado. El mal tiempo estará todo el fin de semana con probabilidad de precipitaciones del 40%. Tanto viernes 10 como sábado 11 el día estará nublado, y recién aparecerá el sol el domingo 12. Según el SMN las alertas amarrillas significan que “el área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25mm. No se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de nieve, principalmente en las zonas más elevadas".