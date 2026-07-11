Fue el director financiero que acompañó el crecimiento de Mercado Libre desde sus primeros años, lideró el lanzamiento de Mercado Pago y condujo la histórica salida a bolsa de la compañía.

Graduado en la UBA y doctor por Stanford, donde conoció a figuras como Steve Jobs y asistió a clases de Warren Buffett, hoy es cofundador de Kaszek Ventures, el fondo de capital de riesgo más influyente de América Latina .

Invirtió en algunas de las principales startups de la región e integró el directorio de Nubank.

En esta entrevista con “Willy” Laborda repasa cómo sobrevivió a la crisis de las “puntocom”, los orígenes de Mercado Libre y los criterios que utiliza para identificar a los próximos grandes emprendedores tecnológicos.

Un diálogo esencial para entender el origen de la nueva economía.