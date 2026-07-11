Fue el director financiero que acompañó el crecimiento de Mercado Libre desde sus primeros años, lideró el lanzamiento de Mercado Pago y condujo la histórica salida a bolsa de la compañía.
Graduado en la UBA y doctor por Stanford, donde conoció a figuras como Steve Jobs y asistió a clases de Warren Buffett, hoy es cofundador de Kaszek Ventures, el fondo de capital de riesgo más influyente de América Latina.
Invirtió en algunas de las principales startups de la región e integró el directorio de Nubank.
En esta entrevista con “Willy” Laborda repasa cómo sobrevivió a la crisis de las “puntocom”, los orígenes de Mercado Libre y los criterios que utiliza para identificar a los próximos grandes emprendedores tecnológicos.
Un diálogo esencial para entender el origen de la nueva economía.