La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este martes, 14 de julio de 2026 en México es de 17.49 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.24%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.53 pesos y un mínimo de 17.51 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó -16.21% y en el último año acumuló un descenso de -613.27%, reflejando una tendencia claramente bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, la cotización alternó alzas y bajas con rachas breves. Las subas de la mitad del período fueron contrarrestadas por caídas posteriores y un cierre a la baja, dejando un balance sin tendencia clara.

En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 6.33%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.56%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, dado que el dato de -1 es un número positivo. Esto indica que en los últimos días la moneda ha ido aumentando su valor de manera constante, lo que podría beneficiar a aquellos que buscan invertir en divisas.

Sin embargo, es importante mantener un enfoque cauteloso, ya que una tendencia positiva no garantiza estabilidad a largo plazo. Factores externos como la política económica y los cambios en el mercado pueden influir en esta tendencia.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar dólar en México de forma segura?

para finalizar, cambia divisas únicamente en bancos o casas de cambio autorizadas por la CNBV; evita a cambistas informales. Compara el tipo de cambio y las comisiones en varias opciones, confirma por escrito el monto neto a recibir, lleva identificación oficial, solicita y guarda el recibo y cuenta el efectivo en ventanilla sin perder de vista tus billetes.

para finalizar, cuida tu seguridad personal: realiza el cambio en horarios y zonas concurridas, evita mostrar grandes sumas y distribuye el dinero. Si usas cajeros, hazlo dentro de sucursales, revisa que no haya dispositivos extraños, rechaza la conversión dinámica (DCC) para que tu banco aplique el tipo de cambio, notifica tu viaje a tu banco y monitorea tus movimientos.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".