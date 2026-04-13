El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de una fuerte tormenta al noreste argentino con cinco días consecutivos de lluvias. En la provincia de Jujuy el clima se mantendrá inestable a lo largo de toda la semana con temperaturas que pueden descender hasta los -1 grados en algunas localidades. El organismo informó que durante la tarde del lunes empezará el temporal que se prolongará a lo largo de varios días con lluvias intermitentes. Los vientos se mantendrán inestables y durante la semana la se sensación térmica podrá ser de hasta -1° en la localidad de Susques. Las principales zonas afectadas por la abundante caída de agua serán: Buenos Aires comenzó la semana una temperatura cómoda de 18° y un cielo soleado con baja humedad. Sin embargo, con el paso de los días llegará un fuerte diluvio con 86 milímetros de agua acumulada. Durante la noche del martes comenzará las primeras gotas y para la madrugada del miércoles ya se espera intensa actividad eléctrica y vientos inestables. El jueves continuarán las condiciones meteorológicas con 42 milímetros de lluvias.