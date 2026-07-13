Pasar varias horas por día frente a la pantalla del celular ya forma parte de la rutina de millones de personas. Ya sea para trabajar, estudiar, navegar en redes sociales o ver series y videos, la exposición prolongada hizo que cada vez más usuarios prioricen dispositivos que, además de ofrecer un buen rendimiento, incorporen tecnologías orientadas al cuidado de la vista.

En ese contexto, los fabricantes comenzaron a desarrollar pantallas que reducen la fatiga visual sin resignar calidad de imagen. La tendencia gana espacio en el mercado argentino, donde crece el interés por smartphones que combinan una experiencia visual más confortable con prestaciones propias de la gama media.

Celulares con pantallas pensadas para reducir la fatiga visual

Las nuevas tecnologías de visualización buscan minimizar el impacto que genera el uso prolongado del teléfono. Entre sus principales beneficios se destacan la reducción de la luz azul, una menor sensación de cansancio ocular y una experiencia de lectura más cómoda, especialmente para quienes pasan varias horas al día frente a la pantalla.

Este tipo de innovaciones resulta especialmente atractivo para quienes utilizan el celular para leer documentos, responder mensajes, consumir contenido multimedia o trabajar de forma remota, actividades que demandan un uso intensivo del dispositivo.

Diseño liviano y una batería de 5.200 mAh. Imagen: TCL

Qué ofrece el nuevo celular de TCL enfocado en el bienestar visual

En línea con esta tendencia, TCL lanzó un nuevo smartphone diseñado para ofrecer una experiencia de uso más confortable sin resignar rendimiento. El equipo incorpora una pantalla desarrollada para priorizar la salud visual, al tiempo que mantiene especificaciones pensadas para el uso cotidiano.

Entre sus características se destacan un diseño liviano, una batería de 5.200 mAh para acompañar largas jornadas de uso y una propuesta orientada a quienes buscan combinar tecnología y bienestar. Además, estará disponible en Argentina a partir de julio en los colores Blue y Black. Con este lanzamiento, TCL continúa ampliando un portafolio que incluye desarrollos como NXTPAPER, su tecnología orientada a mejorar la experiencia visual y el cuidado de la vista.