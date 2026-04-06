El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de nubes negras que traerán una fuerte tormenta. Se esperan lluvias intensas, con acumulados de hasta 20 milímetros, además de vientos inestables. El organismo meteorológico emitió una alerta por el ingreso de un temporal que afectará a la provincia de Buenos Aires. La tormenta llegará durante la mañana del lunes 6, con vientos sentido sudoeste y abundante caída de agua, principalmente, durante la tarde y noche. La temperatura oscilará entre los 18° y 20°. Esto se extenderá durante la jornada de martes 7, se prevé un cielo nublado y lluvias aisladas. Mientras que por la noche se intensificará las ráfagas, con una velocidad de hasta 70 km/h. La mañana del miércoles 9 también continuará nublado y con una mínima de 14°. Recién a la tarde se discipará el cielo, aunque permanecerá la posibilidad de precipitaciones. El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: