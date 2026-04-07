El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el ingreso de un frente de tormentas intensas que traerá abundantes lluvias y ráfagas de viento de hasta 60 km/h. El fenómeno impactará principalmente en la provincia de Misiones, donde se prevén precipitaciones acumuladas de hasta 20 milímetros. El organismo meteorológico emitió una alerta por la llegada de un temporal que afectará a Misiones. Las lluvias comenzaron durante la madrugada de este martes, acompañadas por vientos del noroeste y ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h. Según el pronóstico oficial, las precipitaciones se mantendrán de manera persistente hasta la mañana del miércoles. Luego, se espera una mejora en las condiciones climáticas, con jornadas soleadas, temperaturas mínimas cercanas a los 15°C y máximas que podrían alcanzar los 30°C. Además, el SMN emitió una alerta roja por tormentas fuertes con lluvias intensas en las provincias de Chaco y Corrientes. Las zonas afectadas son: El Servicio Meteorológico publicó el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: