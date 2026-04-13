El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el ingreso de una ciclogénesis con alta carga eléctrica que traerá tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas de viento tras el fin de semana, pero se espera que la mayor parte del descanso sea con buen clima. El temporal impactará principalmente en siete provincias del centro y el litoral argentino, aunque las lluvias también se sentirán en otras regiones del país. Además, el organismo climático ya emitió una alerta naranja para algunas de estas zonas que tiene riesgo de granizo. Para el inicio de esta semana, se espera estabilidad en gran parte de Argentina, con baja probabilidad de lluvias en las principales áreas urbanas. Sin embargo, para más avanzada la semana, las condiciones podrían desmejorar en el centro del país. Sin embargo, el organismo meteorológico advirtió sobre el ingreso de una tormenta que afectará a siete provincias del centro y litoral argentino. El buen tiempo comenzará a principios del fin de semana, pero luego llegará la formación de tormentas aisladas. Si bien la intensidad varía según la región, las lluvias y tormentas se mantendrán en distintas zonas del país, estas zon las regiones más afectadas donde puede haber caída de granizo: Buenos Aires (incluyendo AMBA) Tras un lunes mayormente nublado, el martes 14 la provincia entrará en una ventana de fuerte inestabilidad. Se esperan tormentas eléctricas y chaparrones intensos, con acumulados que podrían ser significativos en cortos períodos de tiempo, especialmente en el centro y noreste provincial. Hacia el viernes 17, un nuevo frente frío cruzará la región, provocando otra tanda de lluvias moderadas y un marcado descenso de temperatura para el fin de semana. El SMN mantiene el área bajo vigilancia por posibles ráfagas y caída de granizo muy localizado. Misiones La provincia inicia la semana con alerta amarilla debido a tormentas remanentes que traen actividad eléctrica y lluvias persistentes desde el lunes 13. El clima se mantendrá muy húmedo y caluroso, lo que favorece el desarrollo de nubosidad convectiva durante las tardes. Aunque se esperan mejoras temporarias el miércoles, el flujo de humedad desde el norte garantiza que las precipitaciones superen los promedios normales para esta época del mes. Es clave estar atentos a los avisos a corto plazo por lluvias intensas en áreas rurales. Corrientes Se prevén condiciones similares a Misiones, con tormentas aisladas pero fuertes que afectarán principalmente el noreste correntino entre el lunes y el martes. El ambiente pesado y la alta humedad serán el detonante de chaparrones que podrían estar acompañados de ocasional caída de granizo. A mitad de semana la intensidad disminuirá, pero el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las autoridades locales recomiendan precaución en las rutas del norte provincial por la reducción de visibilidad durante los eventos de lluvia intensa. Santa Fe El centro y sur de la provincia verán un incremento de la nubosidad a partir del martes, con alta probabilidad de tormentas aisladas que se desplazarán desde Córdoba. No se descartan eventos de lluvia fuerte en ciudades como Rosario y Santa Fe Capital durante la madrugada del miércoles.La inestabilidad será intermitente durante toda la semana, con ráfagas de viento del sector sur que ayudarán a limpiar el cielo hacia el próximo domingo 19 de abril. Entre Ríos Debido a su ubicación, recibirá el impacto de los frentes que cruzan Buenos Aires y Santa Fe, lo que generará tormentas eléctricas moderadas entre el martes por la noche y el miércoles. Las zonas ribereñas del Paraná deben estar atentas a las ráfagas que acompañarán a estos núcleos de tormenta.El clima se estabilizará temporalmente el jueves, para luego volver a desmejorar hacia el viernes 17 con la llegada del aire frío que afectará a toda la región central del país. El Servicio Meteorológico Nacional publicó el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: