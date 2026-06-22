Se viene el invierno polar: esta semana habrá un día con mínima de 5 °C, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El invierno comenzó a mostrar su cara más intensa en el Área Metropolitana de Buenos Aires y los próximos días estarán dominados por temperaturas bajas, cielos con abundante nubosidad y mañanas que exigirán sacar los abrigos más pesados. Las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional anticipan un escenario típicamente invernal para buena parte de la semana.

Lejos de tratarse de un descenso aislado, el enfriamiento se mantendrá durante varias jornadas. Las temperaturas mínimas experimentarán una caída progresiva y la sensación térmica podría ubicarse por debajo de los valores registrados por los termómetros durante las primeras horas del día.

Entre todos los días previstos, uno aparece como el más frío de la semana. De acuerdo con el pronóstico oficial, el fenómeno estará asociado al avance de una nueva masa de aire polar, que modificará el comportamiento térmico habitual en la región.

Cuál será el día más frío de la semana

Según las previsiones meteorológicas, el miércoles se convertirá en la jornada con el registro más bajo de temperatura. Durante la madrugada, el termómetro podría descender hasta los 5 grados, estableciendo el piso térmico de toda la semana.

Las mañanas presentarán condiciones más rigurosas y las tardes tendrán una recuperación limitada (Fuente: archivo).

Este enfriamiento responde al avance de aire proveniente del sur, una situación frecuente durante los primeros tramos del invierno. Como consecuencia, las mañanas presentarán condiciones más rigurosas y las tardes tendrán una recuperación limitada de temperatura.

Cómo evolucionará el clima en el AMBA

La semana comenzará con valores algo más moderados. El lunes se perfila como el día menos frío, con registros que oscilarán entre los 8 y los 13 grados y una importante presencia de nubosidad durante gran parte de la jornada.

A partir del martes, las mínimas descenderán de forma más marcada. El miércoles se alcanzará el punto más frío, mientras que jueves y viernes mantendrán temperaturas similares, con máximas que apenas superarán los 11 y 13 grados respectivamente y condiciones atmosféricas relativamente estables.

Por qué llega este cambio brusco de temperatura

Los especialistas explican que la situación está vinculada con un recambio de aire en las capas bajas de la atmósfera. El ingreso de corrientes frías desde el sur favorece una disminución sostenida de las temperaturas y limita el calentamiento diurno.

Una vez instalada, esta configuración meteorológica suele prolongarse durante varios días. Por eso, el pronóstico muestra un patrón persistente de mañanas frías y tardes frescas que consolidará un ambiente plenamente invernal en el AMBA, donde el abrigo volverá a convertirse en un elemento indispensable para enfrentar la semana.