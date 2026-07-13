Se aproxima el diluvio histórico con 48 horas de tormentas con fuertes lluvias y ráfagas de viento.

Argentina empezó la semana con una ola polar que trajo temperaturas bajo cero en diferentes provincias. Las condiciones meteorológicas se profundizarán con la llegada de una fuerte tormenta con granizo.

Según la alerta roja del Servicio Meteorológico Nacional, habrán lluvias constantes por tres días, que estarán acompañadas por ráfagas de viento.

Llega un diluvio histórico con nevadas y fuertes tormentas

El SMN publicó en su informe oficial del clima que un fuerte temporal ingresará durante la mañana del lunes en la provincia de Santa Cruz, con lluvias, posibles nevadas y ráfagas de viento de hasta 60 km/h.

Las lluvias permanecerán durante toda la jornada, mientras que el clima se mantendrá en una mínima de 1° y una máxima de hasta 4°.

Generado con IA.

El temporal continuarán durante la madrugada/mañana del martes 14 de julio.

Mientras que la temperatura durante la semana alcanzará una mínima de -5° y una máxima de 4°.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

Durante los siguientes días las condiciones climáticas se mantendrán con temperaturas frescas con mínimas de 4° en la jornada del lunes y ascenderán durante la semana a una mínima de 9 y una máxima de hasta 20°, proyectada para el próximo jueves.