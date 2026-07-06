La ola polar no se va y las lluvias hasta cuándo: el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para esta semana.

En esta noticia Cómo será el tiempo en AMBA esta semana

Tras una semana con importante descenso de la temperatura y un fin de semana que terminó con lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su pronóstico con cómo continuará el clima esta semana.

Según la entidad, el mal tiempo quedó atrás y no se esperan nuevas precipitaciones para los próximos días.

Este lunes 6 de julio estará marcado por neblina durante la madrugada y la mañana. Hacia la tarde habrá cielo parcialmente nublado y para la noche algo nublado. La mínima rondará los 4 grados y la máxima será de 12, con vientos de hasta 31 km/h del sector sudoeste.

El frio continuará pero no habrá lluvias esta semana (Fuente: archivo).

La temperatura mínima más baja de la semana llegará el martes 7 y será de 3 grados, aunque la máxima subirá a 16. Habrá cielo algo nublado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde y la noche.

Cómo será el tiempo en AMBA esta semana