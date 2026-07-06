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Tras una semana con importante descenso de la temperatura y un fin de semana que terminó con lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su pronóstico con cómo continuará el clima esta semana.
Según la entidad, el mal tiempo quedó atrás y no se esperan nuevas precipitaciones para los próximos días.
Este lunes 6 de julio estará marcado por neblina durante la madrugada y la mañana. Hacia la tarde habrá cielo parcialmente nublado y para la noche algo nublado. La mínima rondará los 4 grados y la máxima será de 12, con vientos de hasta 31 km/h del sector sudoeste.
La temperatura mínima más baja de la semana llegará el martes 7 y será de 3 grados, aunque la máxima subirá a 16. Habrá cielo algo nublado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde y la noche.
Cómo será el tiempo en AMBA esta semana
- Lunes 6: habrá neblina durante la madrugada y la mañana. Hacia la tarde habrá cielo parcialmente nublado y para la noche algo nublado. La mínima será de 4 grados y la máxima de 12, con vientos de hasta 31 km/h del sector sudoeste.
- Martes 7: mínima de 3 grados y máxima de 16, con cielo algo nublado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde y la noche.
- Miércoles 8: cielo parcialmente nublado durante todo el día con una mínima de 6 grados y una máxima de 17.
- Jueves 9: mínima de 7 grados y una máxima de 16 con cielo parcialmente nublado en la mañana y mayormente nublado en la tarde.
- Viernes 10: cielo parcialmente nublado en la mañana con una mínima de 9 y cielo mayormente nublado en la tarde con una máxima de 13 grados.