El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica por la llegada de fuertes tormentas a diversas provincias del país. El diluvio alcanzará los 45 milímetros acumulados y se espera que el ciclón se prolongue a lo largo de 48 horas con vientos de hasta 50 kilómetros por hora. La alerta roja rige para Buenos Aires y 10 provincias. Se espera que el temporal traiga intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento: La tormenta se hará presente durante el mediodía del jueves 5 con lluvias aisladas. Sin embargo, con el paso de las horas se intensificarán con vientos sentido oeste de hasta 50 kilómetros por hora. Se espera que las condiciones climáticas continúen durante el viernes 6. Las provincias ubicadas en el noroeste argentino sufrirán fuertes lluvias durante todo el miércoles y el jueves. La caída de agua será abundante y podrá acumular hasta 45 milímetros con temperaturas que oscilen entre los 20° y 28°. Las provincias del centro del país sufrirán un intenso diluvio que se prolongará durante todo el jueves y viernes. Se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 50 milímetros con vientos inestables. Habrá intensas actividad eléctrica con temperaturas de entre 18° y 25°. El SMN indicó que el temporal llegará al norte del país el viernes 6 para calmar la intensa ola de calor. Los vientos de hasta 38 kilómetros por hora sentido noreste traerán nubes negras cargadas de agua. Se esperan 11 milímetros acumulados con una temperatura mínima de 20°. El organismo publicó el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires: