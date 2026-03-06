El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de un frente de nubes negras cargadas de tormentas que traerán intensas lluvias de hasta 50 milímetros, actividad eléctrica y vientos inestables. El Servicio Meteorológico emitió una alerta por el ingreso de un temporal que afectará a la provincia de Catamarca. La tormenta llegará durante el viernes acompañada por vientos sentido norte y una abundante caída de agua, con acumulados que podrían alcanzar los 51 milímetros. Según informó el organismo, las condiciones climáticas se extenderán hasta el sábado con vientos aún más fuertes de hasta 38 kilómetros por hora y una temperatura de entre 18° y 28°. El organismo climático informó que las lluvias llegarán a Buenos Aires el viernes. El temporal comenzará a la mañana y se prolongará durante todo el día con tormentas fuertes por la tarde, afectando a casi toda la provincia. Se esperan que los chubascos continúen durante el sábado con vientos de hasta 50 kilómetros en las siguientes localidades: El SMN publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: