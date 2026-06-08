El dólar blue hoy lunes 8 de junio se ofrece a $ 1415 para la compra y $ 1435 para la venta.

El paralelo cerró el quinto mes del año con una suba de $ 30 respecto de abril ($ 1405). Desde que arrancó el año, no obstante, acumula una baja de $ 95 (finalizó 2025 a $ 1530 para la venta).

Por su parte, el dólar oficial hoy lunes 8 de junio cotiza a $ 1410 para la compra y $ 1460 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Se trata del valor más alto en cuatro meses.

La divisa cerró la semana con un incremento acumulado de $ 30, que ya superó a la suba total de mayo (había ganado $ 25 respecto de los $ 1405 a los que cerró). No obstante, se mantiene $ 20 por debajo del valor en el que concluyó 2025 ($ 1480).

Así, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-1,74%).

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1898 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar mayorista se ofrece a $ 1407,20 para la compra y $ 1457,10 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1768,68.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante junio los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,6% correspondiente al dato del IPC de abril.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, el viernes la entidad adquirió u$s 45 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 10.281 millones en 87 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 47.867 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy lunes 8 de junio

El dólar blue hoy lunes 8 de junio cotiza a $ 1410 para la compra y $ 1430 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1410 $ 1460 Dólar Blue $ 1415 $ 1435 Dólar Mayorista $ 1407,2 $ 1457,1 Dólar MEP $ 1458,1 $ 1459,8 Dólar CCL $ 1511,9 $ 1515,7

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este lunes 8 de junio

El dólar CCL o dólar cable hoy lunes 8 de junio se consigue a $ 1511,9 para la compra y $ 1515,7 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este lunes 8 de junio

El dólar MEP hoy lunes 8 de junio se ubica a $ 1458,1 para la compra y $ 1459,8 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy lunes 8 de junio

El dólar oficial hoy lunes 8 de junio opera a $ 1460 para la venta. Banco por banco, los precios son:

Entidad Compra Venta Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. $1.410,00 $1.460,00 Banco de la Nación Argentina $1.410,00 $1.460,00 Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. $1.405,00 $1.465,00 Banco BBVA Argentina S.A. $1.415,00 $1.465,00 Banco Supervielle S.A. $1.414,50 $1.459,50 Banco de la Ciudad de Buenos Aires $1.400,00 $1.460,00 Banco Patagonia S.A. $1.415,00 $1.465,00 Banco Hipotecario S.A. $1.420,00 $1.460,00 Banco Santander Argentina S.A. $1.415,00 $1.465,00 Brubank S.A.U. $1.400,00 $1.450,00 Banco Credicoop Cooperativo Limitado $1.410,00 $1.460,00 Banco Macro S.A. $1.410,00 $1.470,00 Banco Piano S.A. $1.415,00 $1.465,00 Banco de Comercio S.A. $1.415,00 $1.465,00

Por qué se despertó el dólar: los tres factores que lo hicieron subir en junio

Y un día el dólar se despertó. En una jornada en la que el Banco Central cumplió 100 ruedas consecutivas comprando divisas y ya sumó más de u$s 10.000 millones para fortalecer las reservas, el escenario cambiario empezó a mutar. El tipo de cambio mayorista subió 0,8% y se negoció a $ 1438 en la punta vendedora. Por su parte, el oficial avanzó 0,7% hasta los 1460 pesos.

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