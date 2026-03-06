Latinoamérica está llevando a cabo innovaciones en diversas obras estructurales que facilitarán la movilidad de sus habitantes. Una de estas iniciativas se relaciona con un puente que será el más extenso de la región y superará al célebre Golden Gate de San Francisco. El Puente Chacao se presenta como una nueva joya de la ingeniería latinoamericana. De este modo, establecerá récords en América y se transformará en un símbolo de orgullo regional y avance tecnológico. El Puente Chacao es un ambicioso proyecto de infraestructura vial que cruzará el Canal de Chacao, conectando el continente chileno con la Isla de Chiloé de manera permanente. Hasta el presente, el acceso a la isla dependía de ferries, lo que generaba demoras y riesgos por condiciones climáticas adversas. Con este puente, Chile completará la Ruta 5 desde Arica hasta Quellón, permitiendo un flujo continuo de vehículos y personas. La idea del proyecto data de 1966, pero su construcción actual representa un sueño largamente postergado. Al finalizar, no solo transformará la movilidad en el sur de Chile, sino que posicionará al país como líder en ingeniería de puentes en América Latina. Lo que hace al Puente Chacao verdaderamente excepcional son sus especificaciones técnicas, diseñadas para resistir los desafíos del entorno patagónico. Entre las características más destacadas, están: El Golden Gate Bridge, inaugurado en 1937, ha sido un emblema de la ingeniería moderna con sus 2.737 metros de longitud y su icónica torre naranja. Sin embargo, el Puente Chacao lo destronará en longitud, marcando un antes y un después para América Latina. Mientras el Golden Gate conecta San Francisco con Marin County, el Chacao unirá dos mundos geográficos en Chile, fomentando el desarrollo insular. Estas serán las principales diferencias: El Gran Puente de Danyang–Kunshan, que se extiende por 164,8 kilómetros, ostenta el título de ser el puente más largo del mundo. Este puente forma parte de una crucial conexión ferroviaria en China, que enlaza la línea de Alta Velocidad entre Pekín y Shanghái. Inaugurado el 30 de junio de 2011, el puente recibió el Récord Guinness por su longitud excepcional. Además, se encuentra a una altura de 30 metros y en su edificación participaron más de 10.000 trabajadores. El Puente Chacao no solo se destaca por su longitud, sino también por su diseño innovador que incorpora tecnologías sostenibles. Este enfoque busca reducir el impacto ambiental y asegurar la durabilidad de la estructura, convirtiéndolo en un referente de la ingeniería moderna en la región. La inauguración del puente está programada para 2028 y se espera que impulse el desarrollo económico de la Isla de Chiloé y sus alrededores. Con esta obra, Chile reafirma su compromiso con la infraestructura de calidad y la conectividad, marcando un hito en la historia de la ingeniería latinoamericana.