El dólar presenta una cotización de 17.45 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este lunes, 8 de junio de 2026, cifras que muestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.15%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.5 pesos y un mínimo de 17.5 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar avanzó 0.45%, mientras que en el último año registró una variación de -6.50%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización mostró una leve tendencia alcista (6 subas y 4 bajas), con alta volatilidad, sin días estables y cierre a la baja.

En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 8.03%, es mayor que la volatilidad anual del 7.66%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Dólar en el día de hoy ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 1 refleja que ha incrementado en relación con los días anteriores. Esto sugiere que los inversores tienen mayor confianza en la moneda, lo cual podría resultar en una mayor demanda.

En comparación con la semana pasada, la tendencia del Dólar evidencia un crecimiento continuo, lo que indica un clima económico favorable. Esta dinámica podría favorecer a las exportaciones, aunque también plantea desafíos para la importación de bienes.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.