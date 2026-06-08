Este lunes, 8 de junio de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.153 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,15%.

En el mercado EUR/USD, la cotización mostró una tendencia bajista: en la última semana cayó -0.88% y en el último año acumula -1.17%, lo que indica una depreciación del euro frente al dólar en ambos periodos.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels). Anna Avilova

La variación del Euro y dólar en los últimos días

La cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Esto ha generado un ambiente de confianza entre los inversores, quienes están más dispuestos a realizar transacciones en este contexto favorable.

En contraste, la tendencia decreciente de la cotización en días anteriores había generado preocupación por la posible inestabilidad económica. Sin embargo, la reciente alza sugiere que el mercado está recuperando su dinamismo, lo que podría indicar una mejoría en la confianza económica general.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar ha sido del 5.04%, lo que es menor que la volatilidad anual del 5.77%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.