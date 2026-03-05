El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta por la llegada de un frente de nubes negras cargadas de agua, que provocará lluvias fuertes, traerá una tormenta eléctrica y vientos inestables que alcanzarán los 80 km/h. Para este jueves 5 de marzo, la región central del país se encuentra bajo vigilancia meteorológica estricta. El organismo climático mantiene una alerta amarilla por tormentas fuertes para algunas provincias. Según indicó el SMN mediante el sistema de alerta temprana, las zonas que están bajo alerta meteorológica de nivel amarillo por la presencia de fuertes tormentas, ráfagas de viento y caída de granizo para son las provincias de la zona más céntrica. Esta provincia es de mayor complejidad debido a que presenta las celdas de tormenta más activas de la región, con fenómenos localmente fuertes que incluyen ráfagas intensas y una alta probabilidad de caída de granizo. La inestabilidad alcanzará su punto crítico durante la tarde y la noche, acompañada de un marcado descenso térmico. En la capital y el interior las máximas apenas rozarán los 19°C, mientras que en el sur (Río Cuarto y Laboulaye) se esperan lluvias persistentes con valores similares y un ambiente algo más fresco en la zona de Traslasierra. En la zona santafecina rige una alerta amarilla que afecta a gran parte del territorio provincial, donde se prevé una importante actividad eléctrica y abundante caída de agua en períodos breves. La mayor preocupación se centra en el sur de la provincia, donde la intensidad de los vientos podría ser extrema. La tendencia de ráfagas marca que ya han alcanzado los 100 km/h en áreas cercanas durante las últimas horas. La provincia puntana también se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas severas con chubascos tormentosos previstos específicamente para la tarde de hoy. Pese a que la temperatura máxima alcanzará inicialmente los 28°C, se espera un cambio brusco en las condiciones hacia el final del día, con un descenso térmico que llevará el termómetro a los 24°C por la noche. Así, se espera la llegada de un frente frío de cara al viernes. El jueves 5, las precipitaciones avanzarán hacia el norte bonaerense y alcanzarán a todo el AMBA, acompañadas por ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h. El cielo permanecerá entre mayormente nublado y nublado, con lluvias y chaparrones aislados durante toda la jornada. Las temperaturas descenderán, con una máxima prevista de apenas 24°C. Para el viernes, se espera un día mayormente nublado, con chaparrones hacia la noche, ráfagas e viento y precipitaciones aisladas. Las temperaturas se ubicarán entre 19°C y 24°C. Los especialistas advierten que este cambio de circulación regional podría generar una crecida del Río de la Plata, estimada para la segunda mitad del jueves y el viernes. Las pleamares podrían superar los 3 metros en los puertos del AMBA.