El Servicio Meteorológico Nacional informó que un frente de tormentas llegará al país y permanecerá activo por 72 horas. Además, se emitió una alerta de nivel amarillo y las precipitaciones podrían tener un acumulado de entre 30 y 50 mm. Según indicó el SMN, la provincia de Jujuy quedará bajo este fenómeno climático y se esperan tormentas durante todo el día jueves, viernes y sábado inclusive. Asimismo, no se descarta que las lluvias pueden extenderse hacía el domingo 8. El Servicio Meteorológico Nacional informó que las zonas que registrarán una gran cantidad de precipitaciones durante 72 horas, ráfagas de viento de 90 km/h, una fuerte presencia de actividad eléctrica y posible caída de granizo en la provincia de Jujuy, son: Para los próximos días, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó las siguientes condiciones para la provincia de Jujuy, en donde se registrarán tres jornadas consecutivas de tormentas: El ente detalló que actualmente rige una alerta meteorológica de nivel naranja por la presencia de severas tormentas en dos provincias del país para este viernes 6 de marzo. En este sentido, las regiones que se verán afectadas por ráfagas intensas son: