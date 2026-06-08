La actual campaña estuvo marcada por un mensaje centrado en el orden, la seguridad y la estabilidad económica. (Fuente: EFE)

Keiko Fujimori gana por un margen mínimo a su rival: cuál es la diferencia entre candidatos

Keiko Fujimori se mantiene al frente del escrutinio oficial de la segunda vuelta presidencial de Perú. Con el 25,27% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la candidata de Fuerza Popular obtiene el 52,51% de los votos válidos, frente al 47,49% de Roberto Sánchez, una diferencia de 5,02 puntos porcentuales.

Según los datos oficiales, Fujimori acumula 2.608.002 votos, mientras que Sánchez suma 2.358.628 apoyos. Los resultados parciales consolidan la ventaja de la heredera política del expresidente Alberto Fujimori, aunque el margen aún podría variar con el ingreso de votos de zonas rurales y del interior del país, donde Sánchez tiene mayor respaldo.

La ventaja registrada en el conteo oficial se ubica por encima de la que habían anticipado los primeros boca de urna difundidos tras el cierre de los centros de votación. El flash electoral de Ipsos le otorgó a Fujimori el 50,7% de los votos frente al 49,3% de Sánchez, mientras que Datum estimó un resultado de 50,53% contra 49,47%. Ambas consultoras habían advertido que se trataba de una elección extremadamente ajustada y dentro del margen de error.

Este domingo 7 de junio, Perú celebró la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Quien resulte electo gobernará entre 2026 y 2031 y se convertirá en el décimo presidente del país en apenas una década, un período marcado por destituciones, renuncias y una profunda inestabilidad política.

Keiko logró consolidar una organización política con presencia nacional. (Fuente: EFE) Fuente: EFE ALDAIR MEJIA

A sus 51 años, Fujimori es una de las figuras más conocidas de la política peruana. Hija del expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000, lleva casi dos décadas ocupando un lugar central en la vida pública del país. Su ingreso a la política se produjo en 2006, cuando fue elegida congresista luego de aceptar el pedido de su padre, que por entonces enfrentaba investigaciones judiciales y posteriormente sería condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción.

La dirigente que transformó al fujimorismo en una estructura política

En 2009 fundó Fuerza Popular, el partido que se convirtió en el principal vehículo electoral del fujimorismo. A diferencia de su padre, que construyó un liderazgo más personalista, Keiko logró consolidar una organización política con presencia nacional y una base electoral estable, que le permitió mantenerse competitiva durante más de una década.

Gracias a esa estructura, fue candidata presidencial en 2011, 2016, 2021 y 2026. En las tres primeras ocasiones alcanzó la segunda vuelta, pero terminó derrotada por márgenes muy ajustados. Primero perdió frente a Ollanta Humala, luego ante Pedro Pablo Kuczynski y más tarde contra Pedro Castillo. Esas derrotas la convirtieron en una de las dirigentes con mayor caudal electoral del país, aunque sin lograr alcanzar la presidencia.

Seguridad, economía y la promesa de “orden”

La actual campaña estuvo marcada por un mensaje centrado en el orden, la seguridad y la estabilidad económica. Fujimori propone crear centros de vigilancia interconectados a nivel nacional, utilizar inteligencia artificial para la prevención del delito y fortalecer la coordinación de las fuerzas de seguridad frente al avance de la criminalidad.

En materia económica, plantea reducir la burocracia para las pequeñas y medianas empresas, simplificar trámites administrativos y reforzar los mecanismos de control del gasto público. El discurso apunta especialmente a los sectores preocupados por la inseguridad y por el desempeño de la economía peruana en los últimos años.

La actual campaña estuvo marcada por un mensaje centrado en el orden, la seguridad y la estabilidad económica. (Fuente: EFE) Fuente: EFE Renato Pajuelo

El peso del apellido y las causas judiciales

Sin embargo, el apellido Fujimori continúa siendo uno de los más divisivos de la política peruana. Mientras sus simpatizantes reivindican las reformas económicas impulsadas durante la década de 1990, sus detractores cuestionan las denuncias por corrupción y las violaciones a los derechos humanos cometidas durante aquel gobierno.

El apellido Fujimori continúa siendo uno de los más divisivos de la política peruana.

La propia Keiko también enfrentó investigaciones judiciales. Fue acusada de presunto lavado de activos por supuestos aportes irregulares de la constructora Odebrecht a sus campañas electorales. En 2018 permaneció más de un año en prisión preventiva, aunque siempre negó las acusaciones y denunció una persecución política. Posteriormente, parte de los procesos fueron anulados por la Justicia peruana.

La elección que puede cambiar su historia política

Tras tres balotajes perdidos y 15 años de intentos presidenciales, Fujimori afronta la que podría ser su oportunidad más importante. Los primeros sondeos le otorgan una ventaja estrecha sobre Roberto Sánchez y mantienen en suspenso el desenlace de una elección que se definirá voto a voto.

Si la tendencia preliminar se confirma cuando avance el escrutinio oficial, la líder de Fuerza Popular podría finalmente romper la racha de derrotas que marcó su carrera política y convertirse en la próxima presidenta de Perú. Para la heredera del fujimorismo, la cuarta candidatura podría ser, finalmente, la vencida.