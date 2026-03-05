El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta por el ingreso de un frente de nubes negras cargadas de agua y actividad eléctrica que traerán una fuerte tormenta. Las lluvias serán intensas con hasta 15 milímetros acumulados, acompañadas por vientos inestables. El organismo meteorológico emitió una alerta por el ingreso de un temporal que afectará a la provincia de San Luis. La tormenta llegó a comienzos de esta semana, acompañada por vientos del sector este y una abundante caída de agua, con acumulados que podrían alcanzar los 15 milímetros. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C y 23°C. El SMN indicó que las condiciones de inestabilidad se mantendrán hasta el viernes por la noche. Sin embargo, las tormentas fuertes volverán ese mismo día por la tarde y se extenderán hasta la noche del domingo. El Servicio Meteorológico informó que las lluvias llegarán a Buenos Aires este jueves 5. El mal tiempo comenzará a la tarde y se prolongará durante todo el día con lluvias aisladas y vientos de hasta 50 kilómetros por hora. Para el viernes, se espera un día mayormente nublado, con lluvias durante toda la mañana y tarde. El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: