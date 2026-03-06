El Servicio Meteorológico Nacional emitió recientemente una alerta meteorológica de nivel amarillo por la presencia de fuertes y severas tormentas en diferentes puntos del país. Además, y según los datos precisados por el SMN, las lluvias podrían estar acompañadas por ráfagas de viento, caída de granizo, precipitaciones abundantes y una importante presencia de actividad eléctrica. Por su parte, el nuevo diluvio se hará presente durante toda la jornada del día sábado y afectará a las provincias de San Juan, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Río Negro. Las tormentas que arribarán durante el sábado serán sobre las siguientes localidades: Cuando el Servicio Meteorológico Nacional emite una alerta de nivel amarillo es importante tener en cuenta diferentes aspectos frente a este tipo de fenómenos climáticos. De tal modo, cuando se emite una alerta de este tipo se indica que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que incluso podrían superarse de manera puntual en algunos sectores.