Este jueves 4 de junio el cielo de México no dará tregua. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó alertas en más de 20 entidades del país ante el avance de un sistema meteorológico combinado que amenaza con desatar tormentas eléctricas, granizo y acumulados de lluvia que podrían superar los 150 milímetros en apenas unas horas.

La confluencia de canales de baja presión, una circulación ciclónica en altura y humedad que ingresa simultáneamente desde el Pacífico y el Golfo de México forman la tormenta perfecta sobre territorio nacional.

Los 8 estados en alerta máxima: ahí donde el cielo puede caer a pedazos

Las condiciones más extremas se concentrarán en ocho entidades donde se esperan precipitaciones de entre 75 y 150 milímetros: Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas . En estas zonas el riesgo no se limita a calles anegadas: las autoridades advierten sobre desbordamientos de ríos y arroyos, deslaves en zonas montañosas e inundaciones repentinas que pueden sorprender en cuestión de minutos.

A ese grupo se suman al menos 15 estados más donde se esperan lluvias muy fuertes: Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Colima y Tabasco. Campeche, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo también registrarán precipitaciones, aunque de menor intensidad.

Tormenta histórica en México hoy: el SMN activa alertas en 20 estados por lluvias extremas, granizo y riesgo de inundaciones ChatGPT - creada con IA

CDMX bajo tormenta: granizo, rayos y vientos de 50 km/h esperan a la capital esta tarde

El Valle de México vivirá una mañana fresca con cielos nublados que irán espesándose conforme avance el día. La tarde traerá el peor escenario: lluvia intensa con actividad eléctrica y posible caída de granizo tanto en la Ciudad de México como en distintas zonas del Estado de México. Las rachas de viento podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, suficientes para derribar árboles, ramas y anuncios espectaculares.

Las temperaturas en la capital oscilarán entre 14 y 16°C como mínima y entre 23 y 25°C como máxima, aunque la sensación durante la tormenta puede ser considerablemente más baja.

La tormenta negra que nadie esperaba: el SMN vigila una zona de baja presión que podría convertirse en algo peor

Lo que más preocupa a los meteorólogos no es solo lo que ocurre hoy. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión ubicada frente al sur de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con potencial de evolucionar en los próximos días e intensificar aún más las precipitaciones sobre el sur y sureste del país. Por el momento no representa una amenaza directa, pero su desarrollo traer una tormenta negra sin precedentes.

A esto se suma una paradoja climática: mientras las lluvias afectan con fuerza al centro y sur del país, el noroeste continúa bajo una intensa ola de calor, con temperaturas que oscilan entre los 40 y 45°C en estados como Sonora, Sinaloa, Baja California, Chihuahua, Durango y Nayarit.

En las costas del Pacífico, el oleaje puede alcanzar los 2.5 metros desde Sinaloa hasta Chiapas, y hasta 3 metros en Baja California, lo que mantiene condiciones marítimas adversas en varias regiones.