El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el ingreso de una ciclogénesis con alta carga eléctrica que traerá tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas de viento para el fin de semana, pero se espera que la mayor parte del descanso sea con buen clima. El temporal impactará principalmente en siete provincias del centro y el litoral argentino, aunque el diluvio se hará más visible en la Provincia de Buenos Aires también se sentirá en otras regiones del país. Además, el organismo climático ya emitió una alerta naranja para algunas de estas zonas que tiene riesgo de granizo. Para el inicio de este fin de semana semana, se espera ineestabilidad en gran parte de las distintas regiones de Buenos Aires, con el potencial de granizo en zonas específicas debido a un temporal que afecta el centro del país. Sin embargo, el organismo meteorológico advirtió sobre el ingreso de una tormenta que afectará también a otras provincias del centro y litoral argentino. El buen tiempo comenzará a principios del fin de semana, pero luego llegará la formación de tormentas aisladas. Si bien la intensidad varía según la región, las lluvias y tormentas se mantendrán en distintas zonas del país, estas zon las regiones más afectadas donde puede haber caída de granizo: Lanús, Avellaneda, Ezeiza y Cañuelas son áreas donde la ciclogénesis de este jueves 16 está pegando con fuerza, con acumulados que pueden superar los 70 mm. El Servicio Meteorológico Nacional publicó el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: